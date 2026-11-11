Samsung, Genişleyebilir Ekranlı Yeni Bir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir: İşte Konsept!

Samsung'un 2028'de piyasaya sürmesi beklenen dikey genişleyebilir ekranlı yeni telefonu, 16:9 ve 21:9 en-boy oranları arasında geçiş yapabilecek.

Telefonlarda katlanabilir ekranların ardından şimdi de genişleyebilir ekran teknolojileri gündemde.

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Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Samsung, kullanıcıların farklı izleme tercihlerine uyum sağlayabilen ve dikey olarak genişleyebilen bir akıllı telefon geliştiriyor. Şirket, markaların geniş ekranlı modellere yöneldiği bu dönemde iki farklı formu tek bir cihazda buluşturmayı hedefliyor.

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Ekran oranı tek dokunuşla değişecek

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, söz konusu cihazın ekranını 16:9 en-boy oranından 21:9 oranına kadar uzatabileceğini iddia ediyor. Bu sayede kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre daha geniş bir ekran ile daha uzun bir form faktörü arasında kolayca geçiş yapabilecek.

İddialara göre telefon, ekranı yukarı doğru uzatan kaydırmalı bir mekanizmaya sahip olacak ancak bu mekanizmanın cihazın iç kısmında oldukça fazla yer kaplaması bekleniyor. Bu durumun, telefonun batarya kapasitesi konusunda Samsung'un karşısına çıkacak en büyük mühendislik zorluğu olabileceği belirtiliyor.

Çıkış tarihi ve olası isimlendirme

Haziran ayında ortaya atılan başka bir söylenti, Samsung'un ilk genişleyebilir akıllı telefonunu 2028 yılının ilk yarısında tanıtabileceğine işaret ediyordu. Cihazın "Galaxy Z Slide" adıyla piyasaya sürülebileceği konuşulsa da Samsung'un daha önce "Galaxy Z Roll" isminin ticari haklarını da almış olması farklı bir isimlendirme ihtimalini gündemde tutuyor.

Öte yandan Samsung'un bu yılın başlarında yayımlanan bir patenti, şirketin yana doğru açılan bir ekran tasarımı üzerinde de çalıştığını göstermişti. Dikey olarak genişleyen ekran teknolojisine ilgi duyan tek marka Samsung değil, vivo gibi diğer üreticilerin de benzer yapıda akıllı telefonlar geliştirdiği söyleniyor.