Samsung'un akıllı telefonlar için yepyeni kamera sensörleri üzerinde çalıştığı iddia edildi. Şirket hem Galaxy telefonlar hem de iPhone'lar için yeni sensörler geliştiriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Bir sızıntı kaynağı, Samsung'un hem Galaxy telefonlar hem de iPhone'lar için iki yeni kamera sensörü üzerinde çalıştığını ileri sürdü. Samsung, en çok da kendi telefonlarında kullanacağı kamera sensörü ile gündem olacak gibi görünüyor.

Samsung'un Apple için geliştirdiği söylenen yeni kamera sensörü, üç katmanlı bir yapıya sahip olacak. Bu da kameranın performansını önemli ölçüde iyileştirecek. Bu bağlamda; hem düşük ışık performansı artacak hem de görüntü yakalama hızı yükselecek. Kaynaklara göre Samsung'un iPhone 18 itibarıyla kullanılacak 48 MP'lik yeni sensörü, mevcut iPhone'larda bulunan Sony Exmor RS sensörden çok daha iyi olacak.

Samsung, Galaxy telefonlar için 500 MP'lik sensör üzerinde çalışıyor!

Jukanlosreve isimli kaynağın iddiasına göre Samsung, Galaxy telefonlar için de 500 MP'lik bir sensör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sensöre ilişkin bilgiler sınırlı ancak bunun da ötesinde 600 MP söylentileri, ilk kez 2020 yılında gündeme getirilmişti. Hatta Samsung da bir gün mutlaka bu seviyeye ulaşacaklarını duyurmuştu. Hâl böyle olunca bu denli yüksek çözünürlüklü bir sensör, kimse için şaşırtıcı olmayacaktır.

Samsung, kamera sensörleri noktasında kalitesini ortaya koymuş olan markalardan bir tanesi. Hâl böyle olunca yüksek çözünürlükler, akıllı telefonların kameralarına çağ atlatabilir. Tabii şunu da söylemek gerek; insan gözü yaklaşık olarak 576 MP çözünürlük değerine sahip. Bakalım Samsung, bir gün gerçekten insan gözünden bile kaliteli olan bir kamera sensörü üretecek mi...