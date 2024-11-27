Yeni ortaya çıkan bir patent, Samsung'un katlanabilir el konsolları üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

El konsolları gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. Nintendo önderliğindeki bu ürünler, son birkaç yılda tüm dev markalara yayılmaya başlamıştı. Steam Deck’ten ASUS ROG ALLY’ye kadar birçok farklı şirketten el konsolları görmüştük. Tabii şu ana kadar çıkan tüm el konsolları benzer tasarımlara sahipti. Hepsinde düz ekran vardı.

Ancak Samsung’un yaptığı bir patent başvurusu, şirketin el konsollarını kökten değiştirebilecek ekranlar üzerinde çalıştığını gösterdi. İlk olarak 2022’de yapılan bu ay ise uluslararası olarak tescil edilen bu patent, katlanabilir el konsolu ekranlarını detaylandırıyor.

Katlanabilir el konsolu gelebilir

Samsung, şu anda katlanabilir telefonlar konusunda lider konumda. Aynı zamanda katlanabilir ekranlarda da dünyada bir rakibi yok. Hâliyle bu kadar başarılı olması, bu teknolojiyi farklı türden ürünlerde kullanmayı düşünmesini sağlıyor.

Patentteki çizimlere baktığımızda günümüzdeki konsollara benzer tasarımda bir cihaz görüyoruz. Nintendo JoyCon’ları andıran bağımsız analogları var. Ayrıca iç ve dış tarafta d-pad’ler var. İçerideki 2 d-pad içe girecek şekilde tasarlanmış. Böylece cihaz katlandığında arada kalmıyor ve bir sorun çıkmasını engelliyor.

Diğer d-pad’ler ise dışarıda. Bunlar da muhtemelen tıpkı telefonlarda olduğu gibi cihazın bir kapak ekranı olabileceğinin göstergesi. Bu d-pad’ler, o ekranı kontrol etmek için oraya eklenmiş olabilir.

Katlanabilir ekranlı el konsolları eğer başarılı bir şekilde üretilirse gerçekten işe yarayabilir. Bu cihazlar büyük olabildikleri için taşımada zorluk çıkarabiliyorlar. Ancak katlanabilir olmaları, çok daha kolay bir şekilde taşınmalarını sağlayacaktır.

Tabii ki her patentin gerçeğe dönüşmediğini de hatırlatmakta fayda var. Şirketler, aldıkları patentlerin çoğunu ürünlerinde kullanmayabiliyorlar. Bu patentin de onlardan biri olup olmayacağını zamanla göreceğiz.