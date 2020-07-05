Samsung yakın zamanda oldukça ilginç bir ürün için patent aldı. Bu patentin konusu olan ürün “antimikrobiyal kaplama” olarak ifade edilirken Samsung kılıflarının üst kısmına işleneceğini ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle hemen her firmanın iş yapma şekli değişirken bu noktada yeni adımlar attılar. Teknoloji devleri de yeni dünyaya uyum sağlamak için peşpeşe adımlar atmaya başladı.

Güney Koreli üretici Samsung da kendisi için yeni bir patent aldı. Bu patentte antimikrobiyal kaplama olarak gösterildi. Özellikle koronavirüs gibi hastalıklara sebep olabilen organizmaların yüzeylerden bulaşabildiğini biliyoruz. Yeni yüzey de bu noktada insanların korunmasını sağlayacaktır.

Virüs tutmayan yüzey

Antimikrobiyal kaplama, virüs parçacıklarının varlığı ile mücadele eder ve genel olarak da bakterilerin yüzeylerde tutunmasına engel olur. Koronavirüs gibi hastalıkların yüzeyler aracılığıyla kolayca bulaşabildiğini bugüne kadarki çalışmalarımızda öğrendik.

Genel olarak mikroplarla mücadele edebilen kaplamalara sahip olmak, genel hatlarıyla baktığımızda da toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır. Antimakrobiyal yapılar sayesinde yüzeyler aracılığıyla patojenlerin bulaşma oranı azaltılacaktır.

Samsung’un yaptığı patent başvurusunun 30 Haziran’da gerçekleştirildiği ve birden fazla ülkenin patent ofisine başvurularda kullanıldığı ifade ediliyor. Patentin tanıtımında ise “Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için koruyucu kap ve kılıf” açıklaması yer alıyor.

Antimikrobiyal kaplama koronavirüse karşı etkili

Arizona Üniversitesi’nden gelen araştırma raporlarına göre antimikrobiyal kaplamalar yüzeylerin 90 güne kadar koronavirüsten korunabilmesini sağlıyor. Bu tür bir kaplama uygulandığında virüs oranı ilk 10 dakikada %90, ilk iki saatin sonunda ise %99,9 azalıyor.

Akıllı telefonlar hastalıkları yaymak için oldukça etkili olabiliyorlar. O nedenle de bu tür kaplamaların etkisi tahmin edilenden fazla olabilir. Samsung’un kılıfları ne zaman tanıtacağı konusunda ise kesin bir bilgi yok.

Öte yandan gelecek ay Samsung’un yeni Galaxy Note 20 serisini tanıtacağını biliyoruz. Bu dönemde yeni kılıfların tanıtılmasını beklemek de çok mantıksız bir fikir değil. Ayrıca Koreli firmanın pandemi bitmeden evvel açıklayacağı çok sayıda cihaz bulunuyor.