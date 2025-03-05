Samsung, Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'nin çıkış tarihine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre güncelleme, kısa bir süre sonra kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcılarına bir türlü sunamadığı Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7 ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama ile One UI 7'nin kararlı sürümünün ne zaman yayımlanacağı büyük oranda netleşmiş oldu.

Samsung, arayüz konusunda bu kadar ağır davranan bir firma değildi. Genelde Google duyurusundan birkaç ay sonra yeni sürüm yayımlanırdı. Ancak bu yıl böyle bir durum yaşanmadı. Google, Mayıs 2025'te düzenleyeceği Google I/O etkinliklerinde Android 16'yı duyuracak ancak Samsung, Android 15'i hâlâ kullanıcılara ulaştıramadı. İşte yapılan açıklama, kullanıcıların ne zaman One UI 7'ye kavuşacaklarını gözler önüne seriyor.

Samsung, One UI 7'yi Nisan ayında yayımlayacak!

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre One UI 7'nin kararlı sürüm dağıtımı, Nisan ayı itibarıyla başlayacak. Ancak şirket, hangi modelin ne zaman One UI 7 güncellemesi alacağına ilişkin bir şey söylemedi. Yani tek bildiğimiz, güncelleme sürecinin ne zaman başlayacağı.

Ancak bu noktada daha önceden ulaştığımız bazı bilgiler vardı. Üstelik bu bilgiler, Samsung'un resmî açıklamasıyla da uyumlu. Eğer daha önce ortaya çıkan bilgiler doğru ise One UI 7, 18 Nisan'da Samsung Galaxy S24 ailesi için dağıtılacak. Sonraki süreçte de diğer modellere ulaşacak.