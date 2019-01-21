Samsung, Orta Seviye Telefonlarının Fiyatlarını Düşürecek

Samsung, alt seviyeli cihazlarını M serisi adı altında toplamaya çalışırken, orta seviye cihazlarının da fiyatlarını düşürmeyi planlıyor. Koreli bir medya kuruluşu, bunun Çinli firmaların fiyat politikası yüzünden olduğunu belirtti.

Son birkaç yıldır özellikle orta seviye cep telefonu piyasası oldukça kızıştı. Xiaomi gibi üreticilerin kâr marjını düşük tutup üst seviyeli özellikleri uygun fiyatlardan satması, diğer firmaların da satış politikalarını gözden geçirmelerine neden oldu. Samsung da bundan nasibini alan şirketlerden bir tanesi. Güney Koreli teknoloji devi, orta seviye A serisi telefonlarında maliyeti düşürmek için LCD ekranlar kullanmaya başlayacak.

Yakın zamanda tanıtılan ve Infinity-O ekranla gelen Galaxy A8s, Galaxy S10'un renderlarında gördüğümüzden çok daha büyük bir ön kamera boşluğuna sahip. Bunun sebebi ise Samsung'un LCD ekran kullanıyor olması. Bu ekranlar OLED'lerin aksine arkadan aydınlatma katmanına ihtiyaç duydukları için kamera alanının daha geniş olması gerekiyor.

Her ne kadar bunu azaltmak mümkün olsa da bu yol, maliyetlerin artması anlamına gelir ki Samsung'un bunu istemediğini biliyoruz. Şu an elde edilen bilgilere göre Galaxy A10 ve A60 modelleri kesin olarak LCD ekrana sahip olacakken A serisinin diğer modelleri hakkında bir bilgiye sahip değiliz ancak onların da benzer şekilde aynı panel teknolojisini kullanacağını düşünüyoruz.

OLED ekranlar genelde LCD'lerden iyi olsa da düzgün üretildiğinde LCD ekranların da oldukça başarılı olduğu bir gerçek; hatta bunun en güzel örneği iPhone XR. Böylece üzülmeyi gerektirecek çok da bir şeyin olmadığını da söylemiş olalım.