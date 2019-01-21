Samsung'un orta seviye akıllı telefonlarına seviye atlatmak için geliştirdiği Exynos 7904 işlemcisi, gelişmiş kamera ve çoklu görev özellikleri ile duyuruldu.

Gelişmiş yarı iletken teknolojide pazar lideri konumunda bulunan Samsung, orta seviye akıllı telefonlara üst seviye özellikler getirecek olan Exynos 7 serisinin en yeni üyesi Exynos 7904’ü resmi olarak duyurdu. Orta seviye Samsung akıllı telefonlara gelişmiş multimedya özellikleri, üçlü kamera desteği, kesintisiz çoklu görev ve ultra hızlı mobil veri bağlantısı sunan işlemci, düşük maliyeti sayesinde uygun fiyatlı akıllı telefonlar için muhteşem özellikler sağlayacak.

14nm süreci ile üretilen Exynos 7904, 1.8GHz’lik iki Cortex®-A73, 1.6 GHz'lik altı Cortex®-A53 çekirdek olmak üzere toplam sekiz çekirdeğe sahip. İşlemcide bulunan dahili Cat.12 modem, 600Mbps internet hızını destekliyor. Üçlü kamera kurulumunu destekleyen işlemci, aynı zamanda tek kamerada 32MP çözünürlüğü mümkün kılıyor. Full HD’de 120fps, Ultra HD’de ise 60fps video kaydına izin veren işlemci, ekran çözünürlüğü olarak ise Full HD+’ı destekliyor.

Samsung’un Exynos 7904 ile amacı, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda birinci sınıf teknolojileri daha uygun fiyatlı cihazlar ile piyasaya sürerek pazar payını genişletmek. Zira Samsung, akıllı telefon pazarında lider konumda olsa da Çin, Hindistan gibi orta ve giriş seviye telefonların rağbet gördüğü pazarlarda neredeyse hiç tercih edilmiyor. Şirket, özellikle multimedya ve çoklu görev yetenekleri ile yeni işlemcisine sahip olacak Samsung akıllı telefonların fazlasıyla beğeni toplayacağını düşünüyor.