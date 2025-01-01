Samsung, 181 milyon dolara Rainbow Robotics’in en büyük hissedarı oldu. Yatırım, robotik departmanının güçlendirilmesi için yapıldı.

Samsung Electronics, Rainbow Robotics'in en büyük hissedarı olduğunu duyurdu. Güney Kore merkezli robotik şirketindeki hissesini %14,7'den %35'e çıkaran Samsung, bu yatırım için tam 181 milyon dolar ödedi.

Samsung, Rainbow Robotics’in en büyük hissedarı olduktan sonra şirketin robotik departmanını güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu. İnsansı robotların geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla bu adımı attığını belirtti.

Şubat ayında tamamlanması bekleniyor

Samsung’un bu anlaşmayı 2025 Şubat’ında tamamlaması bekleniyor. Ayrıca Rainbow Robotics, Samsung’un küresel pazarlama gücünden yararlanarak yurt dışına açılmayı planlıyor.

Güney Koreli robotik şirketi, üretim ve lojistik alanlarında kullanılabilen mobil robotlar geliştiren bir firma olarak dikkat çekiyor. 2011 yılında KAIST araştırmacıları tarafından kurulan şirket, o zamandan beri bu alanda önemli projeler hayata geçirdi. Samsung’un bu yatırımla birlikte, şirketi kendi yan kuruluşu olarak bünyesine katacak.