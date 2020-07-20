Samsung’un Galaxy model telefonlarından birine sahipseniz ve telefonda bir sorun ortaya çıktıysa mutlaka format atma işlemi yapmalısınız. Sizin için Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık.

Android işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlarda bazen sorunlar çıkabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken en garantili işlem, telefonun fabrika ayarlarına dönme işlemidir. Kullanıcılar tarafından merak edilen Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır sorusunu sizin için yanıtladık.

Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır sorusunun yanıtı pek karmaşık değil. Samsung Galaxy formatlama işlemi için kullanabileceğiniz iki tane basit yol var. Bunlardan biri daha temel silme işlemi yaparken, diğeri biraz daha köklü temizlik yapıyor. Sizin için Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık.

Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır?

Adım #1: Telefonun Ayarlar menüsünü açın.

Telefonun Ayarlar menüsünü açın. Adım #2: Buradan Genel Yönetim ekranını açın.

Buradan Genel Yönetim ekranını açın. Adım #3: Sıfırla seçeneğine dokunun.

Sıfırla seçeneğine dokunun. Adım #4: Fabrika Verileri Sıfırla seçeneğine dokunun.

Fabrika Verileri Sıfırla seçeneğine dokunun. Adım #5: Çıkan metni okuduktan sonra sayfanın en altına inin ve Sıfırla butonuna dokunun.

Çıkan metni okuduktan sonra sayfanın en altına inin ve Sıfırla butonuna dokunun. Adım #6: Cihaz şifrenizi girin. Önemli dosyalarınızı yedeklediyseniz son adıma geçin.

Cihaz şifrenizi girin. Adım #7: Tümünü Sil butonuna dokunun.

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Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır sorusunun en basit yanıtlarında biri, cihazı fabrika ayarlarına döndürmektir. Bu işlem sonrası telefonunuzda yüklü olan mobil uygulamalar, yapılan ayarlamalar, fotoğraflar, müzikler, videolar gibi tüm veriler silinecektir.

Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır? - Hard Reset

Adım #1: Cihazı kapatın.

Cihazı kapatın. Adım #2: Güç butonu, home butonu ve ses açma butonuna aynı anda basarak cihazı açın.

Güç butonu, home butonu ve ses açma butonuna aynı anda basarak cihazı açın. Adım #3: Android Recovery ekranı açılacak.

Android Recovery ekranı açılacak. Adım #4: Ses tuşlarını kullanarak Wipe data / Factory reset seçeneğinin üzerine gelin.

Ses tuşlarını kullanarak Wipe data / Factory reset seçeneğinin üzerine gelin. Adım #5: Güç butonuna basarak işlemi seçin.

Güç butonuna basarak işlemi seçin. Adım #6: Ses tuşlarını kullanarak Yes seçeneğine gelin ve güç butonu ile işlemi onaylayın.

Ses tuşlarını kullanarak Yes seçeneğine gelin ve güç butonu ile işlemi onaylayın. Adım #7: İşlem tamamlandıktan sonra yeniden Android Recovery ekranı açılacak.

İşlem tamamlandıktan sonra yeniden Android Recovery ekranı açılacak. Adım #8: Buradan Reboot System Now seçeneğine dokunun. Önemli dosyalarınızı yedeklediyseniz son adıma geçin.

Buradan Reboot System Now seçeneğine dokunun. Adım #9: Cihaz yeniden başlatılacak.

Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır sorusuna yanıt olarak verilecek diğer bir yöntem ise Hard Reset ya da donanımsal ve yazılımsal reset olarak adlandırılan yöntemdir. Biraz karmaşık gibi görünse de yukarıdaki adımları takip ederek başarılı bir Hard Reset işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Hard Reset ile Samsung Galaxy format atma işlemi en son başvurulacak yöntemlerden biridir. Çünkü bu işlem sonucu telefonda bulunan kenarda, köşede kalmış ne kadar veri varsa tamamı siliniyor. Fabrikadan yeni çıkmış kadar temiz bir akıllı telefon kalıyor elinizde.

Samsung Galaxy format atma işlemi öncesi bilmeniz gerekenler:

Hem fabrika ayarlarına dönme yönteminde hem de Hard Reset yönteminde, Samsung Galaxy telefonda bulunan tüm bilgilerin silineceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle format atma yöntemi başvurmanız gereken son yöntem olmalıdır.

Ne yaparsanız yapın cihazdaki sorunlar düzelmiyorsa format atma yolunu seçebilirsiniz. İşlem öncesinde cihazda bulunan tüm verileri yedeklediğinizden emin olun. Bunun için Android işletim sisteminin Yedekle ve Sıfırla seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yedekle ve Sıfırla seçeneğini kullanmak istemiyorsanız Google Drive ve benzeri bulut depolama hizmetlerini kullanarak cihazdaki verileri yedekleyebilirsiniz. Bulut depolama hizmeti yerine cihazı bir bilgisayara bağlayarak içinde bulunan verileri bilgisayar hafızasına ya da harici bir depolama aygıtına yedekleme seçeneğini de düşünebilirsiniz.

Hangi durumlarda Samsung Galaxy telefonlara format atılır?

Samsung Galaxy telefonunuzu özellikle uzun süredir kullanıyorsanız, bazı alışkanlıklar edinmişsinizdir ve bu nedenle format atma işlemi ile tüm verilerin silinmesi konusunda endişeleriniz olabilir. Fakat bazı durumlarda format atma işlemi zorunlu hale gelebilir.

Format atma nedeni olarak cihazlarda en sık karşılaşılan sorun mobil uygulamaları açtığınız an ya da bir süre kullandıktan sonra nedensiz bir şekilde kapanmasıdır. Diğer nedenler arasında çağrı alma / gönderme sorunları, diğer cihazlarla senkronizasyon sorunları, kullanım sırasında donmalar, garip sesler gibi nedenler vardır.

Ayar değişikliği, mobil uygulama silme gibi yöntemler işe yaramıyorsa cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemini uygulayın. Eğer bu da işe yaramadıysa donanımsal ya da yazılımsal bir sorunun önüne geçmek için Hard Reset yöntemini uygulayabilirsiniz. Her iki yöntemde de sonuç alamadıysanız cihazı mutlaka bir yetkili servise götürmelisiniz.

Sizin için Samsung Galaxy telefonlara nasıl format atılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz yöntemleri anlattık. Hem fabrika ayarlarına dönme yöntemini hem de Hard Reset yöntemini uygulamadan önce cihazda bulunan önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.