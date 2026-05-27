Samsung'un amiral gemisi telefonları için yeni bir fiyat artışı iddiası gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre yükselen bellek maliyetleri nedeniyle şirketin bazı Galaxy modellerinde fiyat güncellemesine gitmesi bekleniyor.

Samsung'un son yıllarda akıllı telefon fiyatlarını mümkün olduğunca sabit tutmaya çalıştığı biliniyor. Ancak yarı iletken ve bellek sektöründe yaşanan son gelişmeler, şirketin bu politikayı sürdürmesini zorlaştırabilir.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre özellikle DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yaşanan yükseliş, Samsung'un gelecekte piyasaya süreceği üst segment cihazların maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle şirketin haziran ayından itibaren bazı pazarlarda fiyat artışına gitmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

Bellek maliyetleri Samsung'u köşeye sıkıştırıyor.

Sektör analistlerine göre yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarının hız kazanması, bellek üreticilerine olan talebi ciddi şekilde artırdı. Özellikle yüksek performanslı bellek çözümlerine yönelik yoğun ilgi, üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oldu. Samsung da dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olmasına rağmen artan maliyet baskısından tamamen kaçamıyor. Şirketin telefonlarında kullanılan depolama ve RAM bileşenlerinin maliyetinin yükselmesi, nihai ürün fiyatlarına da yansıyabilir.

Şimdilik resmi bir açıklama yok.

Samsung tarafından fiyat artışı iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle söz konusu bilgiler şimdilik sektör kaynaklarına ve tedarik zinciri raporlarına dayanıyor. Yine de son dönemde birçok teknoloji şirketinin yükselen üretim maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıttığı düşünüldüğünde, Samsung tarafında da benzer bir adımın gelmesi sürpriz olmayabilir.