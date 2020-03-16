Samsung Türkiye, yeni kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds+ ile ilgili bilgiler sunan birkaç reklam videosu yayınladı. Yayınlanan videolar, Galaxy Buds+'ın öne çıkan özelliklerinin tanıtımını yapıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta düzenlediği "Unpacked" etkinliği kapsamında katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip'i, yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20'yi ve bir de yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+'ı tüketicilerin beğenisine sundu. Bir klasik olarak Samsung, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra alan tüm müşterilerine yeni kablosuz kulaklığını hediye olarak gönderdi.

Samsung, geçtiğimiz yıllarda Galaxy Buds isimli kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmüştü. Bu yıl yenilediği kablosuz kulaklarıyla tüketicilerin karşısına çıkan Samsung, Galaxy Buds+ modelinde türlü iyileştirmeler yaptı. Bu iyileştirmelerin en dikkat çekeni ise kullanım süresinde yaşanan artış. Samsung, yeni kablosuz kulaklıklarının müzik dinlemek için toplam 22 saat, konuşma için de toplam 15 saat kullanılabileceğini iddia ediyor.

Samsung'un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds+'lar, artık Samsung yetkili satıcılarından tekil olarak da satın alınabiliyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Samsung Türkiye de harekete geçti ve resmi YouTube kanalı üzerinden çeşitli reklam filmleri yayınladı. Şimdi sizlerle, Samsung Türkiye'nin Galaxy Buds+ için hazırladığı o reklam filmlerini inceleyeceğiz.

Samsung'un Galaxy Buds+ için yayınladığı ilk reklam filmi, şirketin bir dizi iyileştirme yaptığı ses kalitesi ile ilgili. Söz konusu reklam videosunda, yeni Galaxy Buds+'ların hem bass hem de tizler konusundaki kalitesi vurgulanıyor.

Samsung Türkiye'nin ikinci reklam videosu ise tüketiciler için kritik bir önem arz eden kullanım süresi ile ilgili. Sizlerle hemen yukarıda paylaştığımız tanıtım videosu, Galaxy Buds+'ın 11 saat boyunca kesintisiz bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Not: Haberimizin başında, Galaxy Buds+'ın müzik dinlemek için 22 saat, konuşma için de 15 saat kullanılabildiğinden bahsetmiştik. Bahsettiğimiz bu kullanım süresi, Galaxy Buds+'ın kutusu aracılığıyla şarj edilmesi durumunda mümkün olmaktadır. Samsung'un yukarıdaki reklam filmi ise bu kulaklıkların tek başına ne kadar süre kesintisiz bir şekilde kullanabileceğinizi gösteriyor.

Galaxy Buds+ için hazırlanan üçüncü reklam filmi ise bu kablosuz kulaklıkların bağlantılarıyla ilgili kolaylığı gözler önüne seriyor. Öyle ki kulaklığınızı kutusundan çıkardığınız anda eğer telefonunuzdaki ilgili uygulamalar yüklü ise doğrudan bağlantı kuruluyor ve bu da özellikle zaman açısından tasarruf sağlıyor.

Samsung Galaxy Buds+'ın etkileyici özelliklerinden bir tanesi de kablosuz şarj desteğine sahip oluşu. Öyle ki eğer kullandığınız telefonunuzun kablosuz ters şarj desteği varsa Galaxy Buds+'ınızı bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Samsung Türkiye'nin Galaxy Buds+ için hazırladığı son reklam filmi de kulaklıkların kablosuz şarj edilebilme özelliğini tanıtıyor.