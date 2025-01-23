Samsung'un Google ortaklığında geliştirdiği ilk karma gerçeklik gözlüğü Galaxy S25 serisi lansmanında ilk kez kanlı canlı görüntülendi.

Samsung ve Google, uzun süredir bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyordu. Hatta bu gözlükte kullanılacak Android XR isimli işletim sistemi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Samsung ise gözlüğün prototipini içeren bir görseli yakın zamanda paylaşmıştı. Ancak cihaz hakkında bildiklerimiz tam olarak bu kadardı.

Dün akşam gerçekleştirilen ve Galaxy S25 telefonlara ev sahipliği yapan etkinlikte gözlüğün tanıtılabileceği düşünülüyordu fakat bu gerçekleşmedi. Samsung, sadece birkaç dakikalığına bahsederek en yakın zamanda detayları paylaşacaklarını belirtti. Neyse ki gözlük hakkındaki gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Etkinliğe gidenler, şimdilik “Project Moohan” olarak adlandırılan XR gözlüğünü kanlı canlı görmeyi başardılar.

Samsung’un XR gözlüğü böyle olacak

Gelen görsellere baktığımızda Samsung’un XR gözlüğünün nasıl bir tasarıma sahip olacağına detaylı bir şekilde göz atabiliyoruz. Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu andırdığını söylemek yanlış olmaz gibi. Ona benzer bir görünüm tercih edilmiş. Çok az da Meta'nın iptal edilen gözlüğü Quest Pro havası var. Sade ve şık bir tasarımla gelecek demek mümkün.

Gözlüğün, artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliği birleştirmesi planlanıyor. Yani hem sizi tamamen sanal bir ortama taşıyabilecek hem de gerçek dünyadaki çevrenize sanal unsurlar eklemeye olanak tanıyacak. Örneğin yolda bir yere giderken navigasyon sayesinde önünüzde sağa veya sola dönmenizi gösteren işaretler görebileceksiniz. Ya da kocaman bir ekranı sizin önünüzde gösterebilecek. Ana odağın artırılmış gerçeklik olacağını belirtelim.

Google ortaklığında geliştirilen gözlüğün en başta geliştiriciler için çıkacağı söyleniyor. Yani genel kullanıcıya gelişi daha sonra olacak. Ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı konusunda ise maalesef herhangi bir bilgi yok. Tek söyleyebileceğimiz şey bu yıl içinde geleceği.