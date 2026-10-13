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Samsung’un Yeni Akıllı Gözlüğü Sızdırıldı: Şık Tasarım ve Güçlü Özellikler Bir Arada...

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Samsung'un kasımda tanıtması beklenen hafif tasarımlı ve Google Gemini destekli yeni Android XR akıllı gözlüğünün detayları sızdırıldı.

Samsung’un Yeni Akıllı Gözlüğü Sızdırıldı: Şık Tasarım ve Güçlü Özellikler Bir Arada...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, Android XR tabanlı yeni nesil akıllı gözlüğünü kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son sızıntılar; Google, Warby Parker ve Gentle Monster ortaklığıyla geliştirilen cihazın tasarım detaylarını, renk seçeneklerini ve teknik kapasitesini gözler önüne serdi. Gözlük, hem günlük modaya uyum sağlayan estetik çizgileri hem de donanım gücüyle dikkat çekiyor.

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Samsung’un Yeni Akıllı Gözlüğü Sızdırıldı: Şık Tasarım ve Güçlü Özellikler Bir Arada...
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Tüy kadar hafif olacak

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Kullanıcıların kişisel tarzlarına hitap etmek isteyen Samsung, ünlü gözlük markalarıyla geniş bir tasarım yelpazesi sunuyor. Warby Parker; Wayfarer, yuvarlak ve kedi gözü formundaki çerçeveleri siyah, kahverengi, koyu yeşil ve çam yeşili gibi tonlar ile renkli cam alternatifleriyle buluşturuyor. Gentle Monster tarafında ise kare ve oval hatlara sahip üç farklı tasarım; açık gri, krem ve soluk lila renk seçenekleriyle öne çıkıyor.

Cihazın tasarım tarafındaki en çarpıcı ayrıntısı ise ağırlığı. Çerçeve modeline göre değişiklik gösterse de gözlüğün yaklaşık 41 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor. Bu değer, Meta'nın yaklaşık 50 gramlık Ray-Ban modeline kıyasla çok daha hafif olacağı anlamına geliyor.

Donanım gücü ve yapay zekâ

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Sızıntılara göre akıllı gözlük gücünü Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisinden alacak ve bu işlemciye 2 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama alanı eşlik edecek. Görüntüleme tarafında ise saniyede 30 kare hızında 3K video kaydı yapabilen 12 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Ses deneyimi ve komutlar için cihazda iki adet dâhili hoparlör ile dört mikrofon yer alıyor. Bu donanım, kullanıcıların müzik dinlemesini ve doğrudan Gemini yapay zekâ asistanıyla etkileşime girmesini sağlıyor. Tek şarjla 9 saate kadar kullanım ömrü sunan batarya, şarj kutusuyla birlikte toplamda 72 saate kadar ek güç üretebiliyor. Ayrıca gözlüğün, uyumlu bir Samsung amiral gemisi telefon üzerinden Galaxy Watch ile entegre çalışarak Galaxy ekosistemine sorunsuz bağlanması bekleniyor.

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