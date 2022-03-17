Sanal Gerçeklik Alzheimer Hastalığını Önleyebilir

Bilim insanları, sanal gerçeklik teknolojilerinin Alzheimer hastalığını yavaşlatmada ve önlemede kullanılabileceğini açıkladı. Uzmanlara göre bu teknoloji, insanların daha az yalnız hissetmelerine ve eski anılarını hatırlamalarına yardımcı olabilir.

Teknolojinin gelişimi sayesinde daha önce bilim kurgu olarak nitelendirilebilecek ‘sanal evrenler’ gün geçtikçe daha da popülerleşmeye başlıyor. Son aylarda milyarlarca dolar yatırım alan ve internetin geleceği olarak görülen ‘metaverse’ kavramının yaygınlaşması da gelecekte sanal gerçeklik yoluyla ulaşacağımız dijital evrenlerin oldukça yaygın olacağını, belki de insanların zamanının çoğunu gerçek hayat yerine bu ortamlarda geçireceğini gösteriyor.

Hızla gelişen sanal gerçekliğin beraberinde bazı sonuçlar getirebileceği de gündemde olan bir konu. Çoğu olumsuz olan bu sonuçlar, sanal gerçeklik teknolojilerinin mide bulantısı, baş dönmesi ve denge kaybı gibi fiziksel sorunlara yol açabileceğini gösteriyordu. Durum böyle olsa da bu teknolojilerin olumlu yönlerinin olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Şimdi de bilim insanları bunlardan birini ortaya koydu ve milyonlarca insanın hayatının değişebileceğini açıkladı.

Alzheimer’ın önlenmesine yardımcı olabilir

ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenen bir panele katılan araştırmacılar, sanal gerçekliğin Alzheimer hastalığını önleme ve yavaşlatmada kullanılabileceğini öne sürdü. Açıklamalara göre bu teknolojiler, yalnızlık ve sosyal izolasyon gibi durumlar ile mücadelede önemli etkiler taşıyabilir. Bunun yanı sıra uzmanlar, Alzheimer hastalığına sahip olan insanlarda da sanal gerçekliğin kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Gelen haberlere göre Alzheimer’lı insanların sanal gerçeklik teknolojileri kullanması, unutulan bazı anıların hatırlanmasını tetikleyebilmenin yanı sıra bir aile üyesinin sesi gibi belirli duyuların da hatırlanmasına yol açabilir. Birleşik Krallık’ta yürütülen bir başka araştırmada da bu ifadeler desteklendi ve Alzheimer’ın neden olduğu bir hastalık olan demanstan muzdarip insanların anılarını hatırlaması için sanal gerçekliğin kullanılabileceği aktarıldı.

Panele katılan bilim insanlarından Allison Sekuler de konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Sanal gerçeklik yoluyla tetiklenen anımsama, demansı tersine çevirmez ancak kesinlikle hastalığı yavaşlatabilir” ifadelerine yer verirken şunları da sözlerine ekledi: “Bunun, sadece insanları mutlu etmek ve yalnızlıklarını gidermek için olmadığını, aynı zamanda beyne yardım ettiğini söyleyebiliriz.”

“Sanal gerçeklik, telefon veya görüntülü görüşmelerden daha etkili”

Çoğumuzun hayatımızda karşılaştığımız üzere birçok insan, yaşlandıklarında arkadaşları ve ailelerinden uzakta kalıyor, huzurevleri gibi yerlere yerleştiriliyor. Bu durum da insan sağlığını kötü derecede etkileme potansiyeline sahip olan ‘yalnızlık’ duygusunun oluşmasına ve belli hastalıkların, demans gibi, ortaya çıkmasına neden oluyor. Durum böyle olunca uzmanlar da bunu engellemenin yollarını arıyor.

Bu sebeple de pandemi sebebiyle ciddi oranda artan yalnızlığa ve dünyada birçok insanda bulunan Alzheimer hastalığına karşı sanal gerçekliğin etkili olabileceği düşünülüyor. Uzmanlara göre sanal gerçeklik, aynı yerde olmadan insanların birlikte olmasını sağlayabilmesi sebebiyle bir telefon veya görüntülü görüşmeden çok daha etkili sonuçlar doğurabiliyor.

İşte bu yüzden de özellikle yaşlı insanların yaşadığı yalnızlığa yeni teknolojiler ile çare bulunabileceği ifade ediliyor. Ek olarak sanal gerçekliğin, uzun yıllardır üstünde araştırmalar yapılan Alzheimer terapisindeki boşluğu doldurabileceği ve hastalıkla mücadelede umut verici sonuçlar ortaya çıkarabileceği kaydediliyor.