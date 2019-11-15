Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Manisa’ya yapacağı fabrika yatırımını erteleme kararı alan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye’deki yetkililerle görüşmeye devam ediyor. İki taraf arasındaki temasın boyutları ise şu an için bilinmiyor.

1.4 milyar euro değerindeki fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçen Alman otomotiv devi Volkswagen, bu ayın başlarında Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adında bir şirket kurmuştu. Fakat ünlü markanın ülkemize yapacağı yatırım, Suriye’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sekteye uğramıştı. Şirket, alman kamuoyundaki yoğun baskıların da etkisiyle, fabrika yatırımını ertelemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters’a konuşan Volkswagen Üretim Şefi Andreas Tostmann, şu an için beklemede olduklarını; ancak yatırım için alternatif lokasyonlar aramadıklarını ifade etmişti. Bu da, Türk ve Alman yetkililer arasındaki görüşmelerin belli ölçülerde devam ettiğinin işareti olmuştu.

"Görüşmeler devam ediyor"

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türk hükümet yekililerinin Volkswagen ile irtibat halinde olduğunu biliyorum, sonuç bekleniyor" şeklinde konuştu.

Kısa bir süre sonra Alman Haber Ajansı'nın (dpa) geçtiği habere göre de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın "Alman tarafıyla her zaman görüşüyoruz. Bizim görevimiz yatırımcıyla, Volkswagen (VW) ile görüşmek" ifadeleri, sürecin devam ettiğini birinci ağızdan teyit etti.

Benzer şekilde Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca da, Volkswagen’in birkaç ay önce tedarikçi ve şirketlerle görüşmelerini hızlandırdığını söyleyerek, Alman markanın talepleriyle alakalı olarak irtibatta olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen’in 1.4 milyar euro yatırımla Manisa’ya kurmayı planladığı fabrika, yılda toplam 300 bin adet otomobil üretme kapasitesine sahip olacak.

5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesiste, Volkswagen Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek. İki taraf arasındaki süreç nihayete erdirildiği takdirde, fabrikanın inşaatına 2020 yılında başlanacak. 2022 yılında faaliyet geçmesi planlanan fabrika, Orta Doğu ve Rusya için üretilecek araçların ihracat merkezi olacak.