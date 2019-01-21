Popüler müzikler gün geçtikçe kısalıyor. Bunun sebebi ise stream platformlarına uygun olması istenen şarkıların gittikçe kısalması.

Billboard Hot 100 listesinde yer alan şarkıların süresi, 2013’ten 2018’e kadar 20 saniye kısaldı. 2013’te bir şarkı ortalama 3 dakika 50 saniye iken 2018’de 3 dakika 30 saniyeye geriledi. Geçen yılın hit şarkılarının %6’sı ise 2 dakika 30 saniye veya daha kısa sürüyordu. Bu rakam daha önce %1 idi.

Şarkı sürelerindeki kısalmayı, aşağıda yer alan grafikler net şekilde ortaya koyuyor. Albümlerde 5., 10., 15. ve 20. sırada bulunan şarkıların başlangıcına kadar olan süre gittikçe kısalıyor.

İlk Grafik, Kendrick Lamar'ın şarkıları üzerine.

İkinci grafikte, bir başka Rap yıldızı Drake'in şarkılarının nasıl kısaldığını görebiliyoruz.

Üstelik bu akım yalnızca Rap şarkıcılarını etkilemiyor. Örneğin bu grafikte Eric Church'ün albümleri ele alınmış.

Şarkıların gittikçe kısalmasının arkasında ise müziğin yeni kazanç kapısı olan stream platformları var.

Müzik yayın platformları, örneğin Spotify ve Apple Music geçtiğimiz yıl ABD’deki müzik gelirlerinin %75’ini oluştururken, 2013’te bu rakam yalnızca %21 idi. Bu platformlar genellikle her şarkıya aynı parayı öderler. Yani 3 dakikalık bir şarkı ile 6 dakikalık bir şarkının geliri aynı. Şarkılar ne kadar çok dinlenirse, müzisyenin kazancı da aynı oranda artış gösteriyor.

Müzik eleştirmeni Mark Richardson attığı bir tweette “Daha kısa şarkılar yapmak için böyle bir finansal teşvik daha önce hiç olmamıştı.” diyerek durumun altını çizdi.

Yine de popüler şarkıların süresindeki kısalmanın sebebini sadece stream platformları olarak görmemek lazım. Pop şarkıları 1990’lardan bu yana kısalıyor. Bazı müzik endüstrisi gözlemcileri kısalan dikkat sürelerini suçluyor. Diğerleri ise müşterilerin daha kısa şarkıları tercih ettiğini savunuyor. Bu nedenle de şarkılar daha kompakt ve dile dolanan şarkılar olmak zorunda.

Müzik her zaman teknolojiyle yakından ilgili oldu. İlk fonograflar iki ya da üç dakikalık müzik kaydı tutabiliyordu. Bu nedenle de 1920’lerden 1950’lere kadar şarkılar genelde bu uzunluktaydı. LP plakların çıkışının ardından şarkı süreleri uzadı. Kasetler ve CD’ler ile birlikte de şarkı süreleri oldukça uzun hale geldi. Stream çağının gelmesiyle beraber teknoloji ve ekonomi de müziğin köklerine dönüş gösterdi.