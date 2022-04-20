Yeni bir şeyler öğrenirken eğlenmek her zaman çok iyidir. Bugün sizlere tam olarak bunu sunacağız. Sizin için seçtiğimiz bu eğlenceli gerçekler, aynı zamanda sizi güldürecek.

Bazen hayatımızın monotonluğu içerisinde kaybolup gidebiliyoruz. İş, okul, aile, sevgili derken adeta kafamızı kaldıracak vakit bulamıyoruz. Fiziksel olarak yorulmasak bile zihinsel olarak bitkin hale düşebiliyoruz. İşte böyle anlarda biraz sakinleşmemiz gerekiyor. Kendimize zaman ayırmalı, ne istiyorsak onu yapmalıyız.

Bugün sizlere kendinizle kaliteli vakit geçirirken okuyabileceğiniz; üstelik okurken hem şaşırıp hem de eğlenebileceğiniz bir içerik sunuyoruz. Eğer hazırsanız, hemen içeriğimize geçelim. İyi eğlenceler.

İnekler country müzikten nefret ederler.

İneklerin country müziği sevdiğini düşünebilirsiniz, ancak araştırmalar bunun aksini gösteriyor. 44 inekle yapılan araştırmaya göre country müzik dinleyen ineklerin yüzde 3 daha az süt verdiği gözlemlendi. Klasik müzik dinleyen ineklerin ise süt verimi arttı.

Star Wars'un efsane gemisi Millennium Falcon, bir hamburgerden ilham alınarak yapıldı.

Bir ördek tarafından izlenme korkusunu tanımlayan fobi var. Adı da anatidafobi.

Anaridafobi olarak adlandırılan bu fobiye sahip insanlar, bir ördek veya kaz tarafından sürekli izlendiklerini düşünerek korkuyorlar.

Pringles sadece bir patates cipsi değildir.

Mahkemelerde tartışılan bu konuya 2009 yılında açıklık getirildi. Evet Pringles'ta patates var, ancak yüzde 42 oranında. Cipsin geri kalanında ise buğday bulunuyor.

Forrest Gump, Jurrassic Park'tan daha fazla görsel efekt barındırıyor.

Daha normal olayların anlatıldığı Forrest Gump'ta dinozorların saldırıp insanları yediği Jurassic Park filminden daha fazla görsel efekt bulunuyor.

İnsanlar, eskiden rüyalarını siyah beyaz olarak görüyordu.

Renkli televizyon icat edilmeden önce insanların yüzde 75'i rüyalarını siyah beyaz gördükleri biliniyordu. Günümüzde ise insanların yüzde 12'si rüyalarını siyah beyaz gördüklerini söylüyorlar.

Rubik küpünün mucidi Ernõ Rubik'in rubik küpünü çözmesi 1 ay sürdü.

Rubik küpünü çözmede rekorun sahibi Feliks Zemdegs, bu küpü sadece 4,22 saniyede çözmüştü.

Kibrit çakmaktan sonra keşfedildi.

Herkes kibritin çakmaktan önce keşfedildiğini düşünür, ancak kibrit 1826 yılında keşfedilmişken çakmak 3 yıl önce; yani 1823 yılında keşfedildi.

Ketçap, bir zamanlar ilaç olarak kullanılıyordu.

Makarna ve patates kızartmalarımızın vazgeçilmezi olan ketçap, 1830'lu yıllarda eczanelerde satılıyordu. Ketçabın hazımsızlığa iyi geldiği düşünülüyordu.

Taze kesilmiş çimen kokusu aslında çimenlerin yardım çığlıkları.

Taze kesilmiş çimenin kokusuna hepimiz hayran olsak da aslında o koku bizim için değil. Çimenlerin yaydığı bu koku, yardım çağırmak için kullandıkları bir kimyasal. Çevredeki bitkileri uyararak kendilerine yardım etmelerini sağlayan bu koku, böcek gibi kendisine zarar veren şeyleri de zehirleyebiliyor.

Comic Sans yazı tipinin mucidi onu yalnızca bir kez kullandı.

Profesyonellerin uzak durduğu bir font olan Comic Sans, Cincent Connare tarafından Microsoft'a hazırlanan bir font. Fontün popülerliği oldukça yüksek, ancak özellikle profesyonel insanların pek kullanmak istemediklerini söyleyebiliriz. Connare, bu fontu

Bir insanın vücudundaki en küçük hücre sperm hücresidir.

Sperm, sadece erkek değil bir insan biyolojisinde yer alan en küçük hücredir. Bununla birlikte erkeklerin vücudunda yer alan en karmaşık hücrelerden biri olarak da kabul edilir.