Apple'ın geçtiğimiz gün muhtemelen fiyat güncellemesi için satışlarını durdurduğu iPhone modellerinin fiyatları, e-ticaret sitelerinde inanılmaz derecede artış yaşadı. Öyle ki Apple'ın listelediği fiyatla üçüncü parti satıcıların fiyatı arasındaki fark 15 bin TL'yi aştı.

Geçtiğimiz günler boyunca dolar kurunda yaşanan ani hareketlilik, son olarak 23 Kasım’da doların 13,46 TL’yi görmesiyle sonlanmıştı. Bugün 12 seviyelerinde dolaşan doların etkisiyle geçtiğimiz gün birçok sektörde satışların durdurulduğuna dair iddialar gelmişti. Öte yandan teknoloji devi Apple, Türkiye’deki tüm ürünlerinin satışlarını durdurmuştu.

Apple’ın bu hamlesinin nedenini tam olarak bilmesek de bunun fiyat güncellemesi yapabilmek ve önce eldeki stokları satabilmek için yapıldığı tahmin edilebilir. Apple, 2 günden beri internet mağazasında satış yapmazken yeni fiyatlar da elbette büyük bir merak konusu oldu. Dolar 8,42’yken (14 Eylül) iPhone 13'ü tanıtan ve kısa süre sonra piyasaya süren Apple’da büyük bir zam beklentisi var. Bu zam, resmi internet sitesine henüz yansımamış olsa da e-ticaret sitelerindeki iPhone fiyatları, bu süre boyunca aldı başını gitti.

Siteler arası fiyat farkı binlerce lirayı aştı:

iPhone 13 mini 128 GB fiyatları

Ülkemizdeki büyük e-ticaret sitelerinde iPhone 13 aramasını yaptığımızda karşımıza çıkan sonuçlar, genel olarak birbiriyle uyumlu değildi. Apple’ın henüz güncellemediği iPhone 13 sayfasındaki fiyatlarla e-ticaret sitelerindeki fiyatları karşılaştırdığımızda 10.999 TL’lik etiketle en ucuz iPhone 13 modeli olan iPhone 13 mini 128 GB’ın 13.439 TL, 17.313 TL ve 18.250 TL fiyatlarından satıldığını gördük. Evet, e-ticaret sitelerinin arasındaki fark gerçekten de 5 bin TL’ye dayanmış durumda.

Birbiriyle tutarlı olmayan fiyatlandırmalar başladı:

Öte yandan bu uyumsuzluk, bazı internet sitelerinin içinde dahi gözüküyordu. Aynı model arasında 2-3 bin TL’ye kadar çıkabilen farklar bile görülüyordu. Örneğin Trendyol’da 128 GB’lık iPhone 13 modeli, farklı satıcılar tarafından 16 bin 319 TL ve 18 bin 239 TL olmak üzere iki farklı fiyattan satılıyordu. Arada neredeyse 2.000 TL’lik fark var!

Bununla birlikte Hepsiburada’da iPhone 13 mini modelinin 128 GB’lığı 17.313 TL’ye satılırken 512 GB, çok ilginç bir şekilde 16.489 TL’ye satılıyor. Fiyatların en pahalı olduğu e-ticaret sitesininse N11 olduğu kolaylıkla görülüyor.

Fiyatlar, Apple’ın iPhone 13’leri son sattığı fiyata göre 15 bin TL’yi aşan derecede arttı:

Apple’ın listelediği son fiyatlarla e-ticaret sitelerindeki fiyatları karşılaştırdığımızdaysa araya göz korkutan bir fark çıktı. Öyle ki liste fiyatıyla (güncellenmemiş) e-ticaret siteleri arasındaki fiyat farkı 15 bin TL’yi aştı…

E-ticaret sitelerindeki iPhone 13 fiyatları ve Apple’ın listelediği fiyatlarla karşılaştırması:

Gittigidiyor (yalnızca aşağıdaki dört model yer alıyor):

iPhone 13 mini 256 GB – 20.699 TL (+8.700)

iPhone 13 256 GB – 19.690 TL (+6.691)

iPhone 13 Pro 1 TB – 34.990 TL (+13.991)

iPhone 13 Pro Max 1 TB – 39.690 TL (+16.691)

Trendyol:

iPhone 13 mini 128 GB – 13.439 TL (+2440)

iPhone 13 mini 256 GB – 20.369 TL (+7.340)

iPhone 13 128 GB – 16.318 TL – 18.239 TL (+4319/+6.240)

iPhone 13 Pro 128 GB – 23.880 TL (+7.881)

iPhone 13 Pro 1 TB – 35.590 TL (+14.591)

iPhone 13 Pro Max 128 GB – 30.969 TL (+12.970)

iPhone 13 Pro Max 1 TB – 36.890 TL (+13.891)

Hepsiburada:

iPhone 13 mini 128 GB – 17.313 TL (+6.314)

iPhone 13 mini 512 GB – 16.489 TL (+2.490)

iPhone 13 128 GB – 16.974 TL (+4.975)

iPhone 13 Pro 256 GB – 24.250 TL (+7.251)

iPhone 13 Pro Max 256 GB – 33.949 TL (+14.950)

N11:

iPhone 13 mini 128 GB – 18.250 TL (+7.251)

iPhone 13 128 GB – 19.800 TL (+7.801)

iPhone 13 Pro 256 GB – 27.999 TL (+11.000)

iPhone 13 Pro Max 256 GB – 34.900 TL (+15.901)

En pahalı iPhone 13 karşılaştırması:

iPhone 13 serisinin en pahalı modeli iPhone 13 Pro Max 1 TB’ı e-ticaret sitelerinde arattığımızdaysa sonuç şu şekildeydi (N11’de bu model yok):

Hepsiburada: 38.790 TL (+15.761)

Gittigidiyor: 39.690 TL (+16.691)

Trendyol: 36.860 TL (+13.861)

E-ticaret siteleri arasında her zaman fiyat farkı olmuştur fakat bu fiyat farkının 5 bin TL’lere kadar varması fazlasıyla anormal bir durum. Bakalım Apple, önümüzdeki günlerde fiyatlarında nasıl bir güncelleme yapacak.