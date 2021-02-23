SD Kart Okuyucu ve HDMI Girişi MacBook Pro'ya Geri Dönüyor

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, MacBook Pro'da önemli bir geriye dönüş gerçekleştirecek. HDMI ve SD kart okuyucu başta olmak üzere daha fazla bağlantı noktasını MacBook Pro'ya geri getirecek olan Apple, Touch Bar'dan ise vazgeçiyor.

Daha önce pek çok tutarlı sızıntı gerçekleştiren ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, yılın ilerleyen döneminde piyasaya sürülecek yeni MacBook Pro modelleri hakkında yeni tahminlerini paylaştı. MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre Kuo, yılın ikinci yarısında tanıtılacak MacBook Pro modellerinde kullanıcılar için pratiklik sağlayacak iki önemli değişiklik bekliyor.

Kuo’nun tahminlerine göre Apple, 2021 model MacBook Pro modellerinde HDMI girişine yer verecek. Bu sayede kullanıcılar, bir monitör ya da TV’ye USB Type-C yerine HDMI kablo ile görüntü aktarabilecekler. Dahası, yeni MacBook Pro’larda SD kart okuyucu da bulunacak. Bu küçük değişiklik, MacBook’ların fotoğrafçı ve DJ’lerin en büyük yardımcılarından biri olduğunu düşündüğümüzde kullanıcılar için ciddi kolaylık sağlayacak diyebiliriz.

Yeni MacBook Pro modellerinde SD kart okuyucu olacağı ilk kez geçtiğimiz ay Bloomberg’den Mark Gurman tarafından öne sürülmüştü. Apple konusunda güçlü tahminlere(!) sahip ikinci bir kişinin daha SD kart okuyucu olacağını belirtmesi, bu konuda somut kanıtlar olduğunun bir göstergesi olabilir.

Kuo’nun daha önceki açıklamalarından öğrendiğimiz kadarıyla yeni MacBook Pro modelleri, 14 inç ve 16 inç şeklinde iki ayrı ekran boyutu seçeneğine sahip olacak. Ayrıca klasik MagSafe şarj konnektörünün geri geleceği, Touch Bar’ın kaldırılacağı, iPhone 12 benzeri düz çerçeveli bir tasarımın benimseneceği ve dizüstü bilgisayarda “eskiden olduğu gibi” daha fazla bağlantı girişi olacağı da paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.