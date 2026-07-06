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SEAT Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Temmuz 2026 itibarıyla SEAT'ın güncel sıfır araç fiyat listesi, kampanyaları ve kredi fırsatları otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modellerindeki son fiyat değişiklikleri ile markanın sunduğu avantajlı satın alma seçeneklerini bu içerikte bulabilirsiniz.

SEAT Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Temmuz 2026 itibarıyla SEAT Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Ibiza, Arona, Leon ve Ateca'daki son fiyatları ortaya koyuyor. Şık tasarımı, verimli motor seçenekleri ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan SEAT modelleri, farklı ihtiyaçlara hitap eden donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.

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Temmuz 2026 ayında SEAT tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamlı rehberde SEAT'ın güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

SEAT Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Seat Ateca

SEAT tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Seat Ateca

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Ibiza 1.857.000 TL -
Arona 1.853.150 TL -
Leon 2.295.000 TL -
Ateca 2.561.000 TL -

SEAT İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

SEAT Arona Kampanyası

SEAT Arona, avantajlı finansman seçenekleriyle SUV sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında vdf aracılığıyla 250.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanarak, yeni SEAT Arona modellerine uygun ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün hale geliyor.

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