SEGA ve Microsoft, pazar günü yayınlanan basın bülteniyle birlikte yeni nesil oyunlar için kurdukları ortaklığı duyurdu. Ortaklık çerçevesinde iki şirket, Microsoft’un Azure platformunda oyun geliştirme sürecini üst noktaya taşıyacaklar.

Bir zamanların en efsane oyunlarını piyasaya süren SEGA, pazar günü yayınladığı basın bülteniyle birlikte önemli bir ortaklığı duyurdu. Şirket, Microsoft ile birlikte oyun geliştirme konusunda stratejik iş ortaklığı kurduğunu açıkladı. İki dev şirketin ortaklığı, Microsoft ve SEGA'nın kısmen de olsa birlikte oyun geliştireceği anlamına geliyor.

Basın açıklamasında yer alan detaylara göre Microsoft ve SEGA, Microsoft’un bulut hizmeti Azure'da yeni nesil oyun geliştirme üzerinde çalışacaklar. Azure üzerinde geliştirilecek oyunların büyük çaplı ve tüm dünyaya hitap edecek oyunlar olması hedefleniyor. Bu ortaklık, aynı zamanda efsane stüdyo SEGA’nın sonraki oyunları hakkında heyecan duymamızı sağlayacak bilgileri de sundu.

SEGA, yeni projesinin de detaylarını verdi:

SEGA, basın açıklamasında Microsoft ile yapılan iş birliğinin kendilerinin uzun vadeli stratejilerinde önemli bir rol oynayacağını açıkladı. Şirketin bahsettiği uzun vadeli stratejiyse ‘Super Game’ olarak adlandırılan bir proje. SEGA’nın henüz detayları bilinmeyen bu projesi, metinde yer alan bilgilere göre yeni ve ‘yenilikçi’ oyunların geliştirilmesini sağlayacak. Şirket, bu projeyle tüm dünyaya, çevrimiçi ortama ve topluluğa odaklanacak. Projenin ancak birkaç yıl içinse gerçek hayata gelmesi bekleniyor.

Microsoft ve SEGA arasında gerçekleşen iş ortaklığı, tam da Microsoft’un SEGA’yı satın alacağı söylentilerinin ortaya çıktığı dönemde geldi. İş ortaklığının açıklanmasıyla birlikte bu söylentiler de suya düşmüş oldu. SEGA ve Microsoft cephesindeki iş ortaklığından elde edilen tecrübeyle gelecek oyunlarsa şimdiden beklenmeye başladı.