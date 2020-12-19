Şehir Tabelaları Değişiyor: Artık Yalnızca İsim Yazacak

Son günlerde şehir tabelalarında gözden kaçmayan bir değişiklik yapıldı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarındaki tabelalarda nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Değişikliğin masrafları azaltmak üzere yapıldığı iddia edildi.

Bildiğiniz üzere şehir girişlerinde ve çıkışlarında şehrin ismini, nüfusunu ve rakımını içeren tabelalar bulunuyor. Bu tabelalardaki nüfus bilgisi, her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle güncelleniyor. Bir süredir şehir giriş çıkışlarındaki tabelalarda önemli bir değişikliğe gidiliyor.

81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarındaki tabelalar, artık yeni bir düzene sahip olacak. CNN'in haberine göre bilgilerin değişmesiyle ortaya çıkan masrafın engellemesini sağlamak için hazırlanan yeni uygulamaya göre hiçbir şehir ve ilçe tabelasında artık nüfus ve rakım bilgilerine yer verilmeyecek, yalnızca şehrin ismi yer alacak.

Tabelalar artık böyle gözükecek:

Tabelaların yeni düzene göre değiştiği kentlerden birisi olan Eskişehir'de Ankara, Bursa ve Kütahya güzergâhlarında bulunan üç tabela yeni düzenlemeye göre şekillendi. Tabeladan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı ve yalnızca Eskişehir yazısı bırakıldı. Değişiklik, sosyal medyada da ilgi çekti.

Tabelalara gelen yeni düzenleme, bugüne kadar Eskişehir'in yanı sıra birkaç şehrin giriş ve çıkışlarındaki tabelalarında da gözüktü. Tabelalardaki değişikliği gören pek çok sosyal medya kullanıcısı, yaşanan bu değişikliğin sebebini merak ettiğini dile getirdi. Bir çiftse bu değişikliğin nedenini öğrendiklerini belirtti.

Duygu Ateş ve Bilal Ateş çifti, gittikleri birçok şehirde tabelalarda yaşanan değişikliği fark ederek bu konuyu merak etmeye başladı. Kendileri, tabelalardaki değişikliğin nedeninin Karayolları tarafından maliyetleri düşürmek üzere alınan bir önlem olduğunu öğrendiklerini paylaştı.