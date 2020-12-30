Şehrazat, Acun Medya ve TV8’e Açtığı Davayı Kazandı

Şehrazat, 2016 yılında eserlerinin izinsiz bir şekilde kullanılmasının ardından Acun Medya ve TV8 kanalına tazminat davası açmıştı. Nihayet sonuçlanan davada davalıların Şehrazat'a büyük meblağlarda tazminat ödemesi yapılmasına karar verildi.

Ünlü söz yazarı ve besteci Şehrazat, 2016 yılında Acun Medya ve TV8 kanalarına şarkılarının izinsiz kullanılması sebebiyle tazminat davası açmıştı. Davanın açılmasının ardından Acun Ilıcalı ve Şehrazat arasında büyük bir gerginlik yaşanmış, Ilıcalı ünlü söz yazarını “terbiyesiz” olarak nitelendirmişti.

Uzun zamandır devam eden dava nihayet sonuçlandı ve mahkeme, Acun Medya ve TV8’in Şehrazat’a 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini doğruladı

Şehrazat, Aynen Öyle, Kınalı Bebek, Yaz Yaz Yaz, Yalnızlığa Hüküm Giydim, Adaletsiz Yar, Kıyamam, Maazallah ve Çek Babam Çek eserlerinin TV8 tarafından izinsiz kullanılması sebebiyle hem Acun Medya’ya hem de TV8 kanalına tazminat davası açtı. Ünlü söz yazarı, şarkılarının izinsiz kullanılması üzerine Acun Ilıcalı’ya; “Aldığın uçaklarda gözüm yok istersen 1000 tane al ama önce teliflerimizi öde. Hak yeme” ifadelerinde bulundu.

Acun Ilıcalı’nın bu ithamlara karşı verdiği cevap ise şu şekildeydi; “Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız.”

2016 yılından beri devam eden mahkeme nihayet sonuçlandı. Mahkeme, Acun Medya ve TV8’in Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının ihlal edildiğine dair kanıya vardı. Bu hüküm sonrasında davalıların 2016 yılından beri işlenen faizle birlikte Şehrazat’a 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.