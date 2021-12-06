Şeker Hastalarını İnsülin İlaçlarından Kurtaracak Tedavi

Kanadalı araştırmacılar, şeker hastalarının insülin ihtiyacını doğrudan vücutta insülin üreterek gidermelerini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Yöntem kapsamında yalnızca 25 kuruş büyüklüğünde olan bir cihaz, karın derisinin altına yerleştiriliyor.

İçinde bulunduğumuz çağın en ön planda olan hastalıklarından birisi olan diyabet (şeker hastalığı), her 6 saniyede bir, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Diyabet hastaları, vücutlarına dışarıdan insülin alarak hastalıkla mücadele ederlerken geçtiğimiz günlerde şeker hastalarının insülin ihtiyacını karşılamalarını çok daha kolay hale getirecek bir yöntemin geliştirildiği duyuruldu.

British Columbia Üniversitesi ve Vancouver Coastal Health’den araştırmacılardan oluşan bir ekip, kök hücrelerle aşılanmış küçük bir implant sayesinde vücudun kendi başına insülin üretmesine yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Çalışma, türünün ilk örneği olarak bilim literatürüne giriş yaptı. Ayrıca bu yöntemin Tip 1 diyabet hastaları için daha önce hiç var olmayan bir umut olduğu da kaydedildi.

İnsülin, doğrudan vücutta üretilebilecek:

Geliştirilen yöntem kapsamında 25 kuruş büyüklüğündeki bir cihaz, 15 hastanın karın derilerinin altına yerleştirildi. Cihaz, laboratuvarda yetiştirilen tek bir kök hücre dizisinden üretilen insülini yapmaktan sorumlu milyonlarca hücre içeriyordu. Deri altına yerleştirilen cihaz tarafından salınan insülinin miktarını ölçmek içinse insülin oluşumunun bir yan oluşumu olan ve kana salınan C-peptidi kullanıldı.

Çalışmaya katılan 15 kişinin aynı zamanda hedef kan şekeri aralığında %13 daha fazla zaman harcadıkları tespit edildi. Bununla birlikte bazılarının implant sayesinde enjekte ettikleri insülin miktarını azaltabildikleri de gözler önüne serildi. Fakat bu tedavi yönteminin henüz geniş kapsamlı tedavi ve diyabetli herkes için hazır olmadığı açıklandı. Yine de bunun ileriye doğru atılmış harika bir adım olduğu kaydedildi.

Tedavinin odaklandığı Tip 1 diyabet, genellikle 30 yaş altı kişilerde görülüyor ve tamamen insülin eksikliğinden kaynaklanıyor. Genetik temelli olarak ortaya çıkan Tip 2’ye göre daha nadir görülen Tip 1 diyabet, aynı zamanda Tip 2’ye göre daha belirgin ve ciddi hissedilen belirtiler gösterilmesine neden olur.