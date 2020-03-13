Ses ürünleri konusunda dünyanın önde gelen markalarından Sennheiser, yeni kablosuz kulaklık modeli Momentum True Wireless 2’yi tanıttı. Selefine göre çok daha iyi bir pil ömrüne sahip olan kulaklık, dokunmatik komut ve ANC yani Aktif Gürültü Engelleme gibi önemli iyileştirmelerle geliyor.

Apple’ın AirPods serisi ile hükmettiği kablosuz kulaklık pazarındaki iddiasını artırmak isteyen Alman ses ekipmanları üreticisi Sennheiser, üstün bir müzik deneyimi vadeden Momentum True Wireless 2’yi tanıttı. Ses kalitesi, pil ömrü ve boyut gibi özellikler bakımından bir önceki modele göre önemli oranda mesafe kaydeden kablosuz kulaklık, kullanıcılara sağlam bir alternatif olmayı amaçlıyor.

Momentum True Wireless 2’nin öne çıkan özelliği özelliği hiç şüphesiz batarya ömrü. iOS ve Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışan kablosuz kulaklıklar, şarj kutusuyla toplam 28 saate kadar müzik keyfi sözü veriyor. Sennheiser, bu sürenin 7 saatinde kulaklığı durmaksızın kullanabileceğinizi söylüyor. Alman şirket ayrıca ilk modelde 4-5 gün arası olan bekleme süresinin yeni versiyonda 60 güne kadar çıktığını belirtiyor.

Son dönemde pek çok kablosuz kulaklıkta gördüğümüz ANC yani Aktif Gürültü Engelleme desteğine sahip olan Sennheiser Momentum True Wireless 2, bu sayede rüzgar gürültüsü ve diğer istenmeyen seslerden etkilenmemenizi sağlıyor. Gürültü engelleme düzeylerini ayarlamanıza ve ses modlarını özelleştirmenize imkan tanıyan ürün, IPX4 suya dayanıklılık derecesi, Bluetooth 5.1, AAC ve AptX standartlarını destekliyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Sennheiser Momentum True Wireless 2, nisan ayından itibaren 299 dolar (1.878 TL) fiyat etiketi ile ABD ve Avrupa'da satışa sunulacak.