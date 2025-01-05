Shrek'teki ikonik "Eşek" karakterine ilham veren eşek Perry, 30 yaşında hayatını kaybetti.

İlk olarak 2001 yılında tanıştığımız Shrek, tarihin en sevilen animasyon serilerinden biriydi. Bir masaldan uyarlanan bu seri, birçok ikonik karakteri de bizlerle buluşturmuştu. Eşek de hiç şüphesiz bunlardan biriydi.

Bugün, Shrek hayranlarını çok üzecek bir gelişme yaşandı. Shrek’teki Eşek karakterine ilham veren Perry isimli eşek, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Shrek’teki eşeğin gerçek hayattaki versiyonuydu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Barron Park isimli tesiste 1997’den yaşamını sürdüren Perry, burada hayatını kaybetti. Perry, görünümüyle Shrek’teki Eşek’e ilham olarak dünya çapında ünlü olmuştu. Aynı zamanda Palo Alto isimli şehrin de maskotuydu.

Perry’nin sağlığı zaten son zamanlarda iyice kötüye gidiyordu. Belediye, onu iyileştirmek için 10 bin dolardan fazla para harcamıştı. Ancak iyice yaşlanan Perry, büyük acılar çektiği tedavisi olmayan hastalığına karşı daha fazla dayanamayarak hayata gözlerini yumdu.

90’lı yılların sonunda Shrek’in arkasındaki animasyon şirketi Pacific Data Images (PDI), Perry’i bulmuş ve Barron Park’ı ziyaret etmişti. Bunun ardından da filmdeki karakter için Perry’nin fotoğraflarını çekmişlerdi. Bunun ardından da Perry’den yola çıkarak herkesin bildiği Eşek karakteri oluşturulmuştu.