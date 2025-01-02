Sıfır ve ikinci el araçların tescil ücretlerine yapılan yüzde 43,93 oranındaki zam ile 2025 fiyatları güncellendi. Yeni ücretler belirlendi.

2025 yılı itibarıyla sıfır ve ikinci el otomobil tescil ücretlerine zam yapıldı. Yeniden Değerleme Oranı'na (YDO) göre belirlenen bu zam, araç sahiplerini doğrudan etkileyecek. İşte yeni tescil ücretleri ve zam oranları...

Tescil ücreti, otomobil alım satımında satıcı ve alıcı arasında yapılan sözleşmenin noter huzurunda onaylanmasını kapsar. Yeni düzenleme ile sıfır ve ikinci el otomobillerin tescil ücretleri önemli ölçüde arttı.

Otomobil tescil ücretlerinde güncellenen tutarlar

Yeniden Değerleme Oranı'na (YDO) göre yapılan düzenleme ile tescil ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapıldı ve yeni ücretler belirlendi.

1 Ocak 2025 itibarıyla sıfır otomobillerin tescil ücreti 1.138 TL'den 1.633 TL'ye yükseldi. İkinci el otomobillerin tescil ücreti ise 1.489 TL'den 2.139 TL'ye çıktı. Bu artış Kasım ayında belirlenen yüzde 43,93 oranındaki YDO doğrultusunda yapıldı ve yürürlüğe girdi. Araç sahipleri yeni yılla birlikte bu zamlı ücretleri ödeyerek araçlarını tescil ettirmek zorunda kalacaklar.