Türkiye'de kaç adet kiralık otomobil bulunduğu açıklandı. Eylül ayına kadar kapsayan veriler, kiralık otomobil pazarında daralma olduğunu gözler önüne seriyor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), yılın ilk 9 ayını kapsayan "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"na ilişkin verilerini yayımladı. Böylelikle 2024 yılının ilk 9 ayında Türkiye'deki kiralık otomobillerin sayısı açıklanmış oldu.

TOKKDER'in yayımladığı verilere göre kiralama şirketleri, 2024'ün ilk 9 ayında 48 bin 300 adet sıfır otomobil alımı yaptılar. Şirketler, bu alımlar için 64 milyar 200 milyon TL harcama yaptılar. Böylelikle Türkiye'deki kiralık araç sayısı, 253 bin 500 oldu. Ancak bu rakam, 2023 yılının sonuna göre yüzde 0,2'lik daralmaya işaret ediyordu.

En çok Renault marka araçlar alındı

Paylaşılan verilere göre şirketler, 2024 yılında en çok Renault marka araç alımı yaptılar. Markanın pazar payı yüzde 17,9 olarak kayıtlara geçti. Renault'u yüzde 17,2 ile Fiat, yüzde 10,1 ile Toyota, yüzde 9,7 ile Ford ve yüzde 9,5 ile de Volkswagen takip etti. Öte yandan; Türkiye'deki kiralık otomobil pazarının yüzde 48,2'si sedan otomobillerden oluştu. Hatchback ile SUV modelleri, sedanları takip etti.

Webtekno olarak her ay sizlerle Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanmış olan sıfır otomobil satışlarına ilişkin verilerden bahsediyoruz. Bu bağlamda; Eylül ayındaki veriler, 2024'ün başından beri 849 bin 892 adet sıfır otomobil satışı gerçekleştirildiğini ortaya koymuştu. Bu veriler ile TOKKDER verilerini kıyasladığımızda Türkiye'de satılan her 100 araçtan 5 tanesinin kiralık araç filolarına gittiğini görmüş oluyoruz.