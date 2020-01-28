Dünya Çapında Etkili Olan Bir Virüs, 65 Milyon Can Alacak

ABD'de gerçekleştirilen bir virüs salgını simülasyonuna göre dünya çapında etkili olan bir virüs, 6 aylık sürede 65 milyon can alabilir. Virüse karşı 7 farklı eylem planı geliştirilmiş olsa da en iyi ihtimalle on milyonlarca insan hayatını kaybediyor.

Geçtiğimiz ekim ayında ABD’deki devlet görevlileri, sağlık uzmanları ve iş insanlarından oluşan 15 kişilik bir grup, dünya çapında etkili olacak bir virüs ortaya çıktığında mücadele için neler yapılabileceğini simüle etmek için bir araya geldi. Simülasyon 3.5 saat sürdü ve bütün çabalara rağmen 65 milyon insan hızla yayılan virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya çapında hızla yayılacak bir virüsün konu edildiği simülasyon, ABD’de bulunan Johns Hopkins Sağlık Güvenlik Merkezi’nde, Dünya Ekonomik Forumu ve Melinda Gates Vakfı ortaklığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen simülasyonda, Brezilya’daki domuz çiftliklerinden yayıldığı varsayılan CAPS ismi verilen virüs, hızla bütün dünyayı etkisi altına alıyordu.

Simülasyonda CAPS virüsü, altı ay için bütün dünyayı etkisi altına alıyordu. Karşısında verilen bütün mücadeleye rağmen CAPS, 18 ay içerisinde 65 milyon insanın ölümüne neden oldu ve küresel bir finansal krizini tetikledi.

ABD'nin simüle ettiği CAPS virüsü, Corona'dan çok daha hızlı yayılıyordu

Event 201 olarak isimlendirilen bu virüs simülasyonuna Birleşmiş Milletler’den temsilciler, ABD’de bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden sağlık uzmanları, akademisyenler ve şirketlerin temsilcileri katıldılar.

Event 201’in sonuçları büyük bir trajedi olarak görülebilir. Event 201’in organizatörlerinden Eric Toner, “Ekim ayında yaptığımız egzersizde değinmeye çalıştığımız nokta, virüs salgınının sadece sağlıkla ilgili olmadığıdır. Çalışmamız toplumsal ve ekonomik sonuçlarla da ilgilidir” dedi.

John Hopkins Sağlık Güvenlik Merkezi’nde yapılan simülasyon, corona virüsünün dünyaya yayılmasıyla benzerlikler gösteriyor. Ancak Event 201’de simüle edilen virüs, corona virüsünden çok daha hızlı yayılan ve etkileri çok daha hızlı görülen bir virüs olarak senaryolaştırıldı.

Event 201 olarak isimlendirilen virüs simülasyonun ardından, virüs salgınına karşı mücadele için yedi farklı eylem senaryosu hazırlandı. Bu eylem senaryoları, CAPS gibi bütün dünyada insanları etkisi altına alabilecek virüs salgınlarına karşı mücadele için önemli yol haritaları olarak kullanılabilir.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüsü, simülasyonda senaryolaştırılan CAPS virüsü gibi şu anda milyonlarca insanı etkisi altına almış değil. Corona virüsünün, hızlanarak daha fazla insana yayılması, toplumsal olarak büyük trajedilere sebep olmakla beraber ekonomik olarak da ülkeleri etkileyebilir.