Corona Virüsü, 1 ile 14 Gün Arasında Belirti Göstermeyebilir

Çinli yetkililerin bildirdiğine göre ölümcül Corona virüsü bulaşan bir hasta, 14 güne kadar hiçbir hastalık belirtisi göstermeyebiliyor. 2 haftalık kuluçka döneminde virüsün insandan insana bulaşabileceği de verilen bilgiler arasında.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 56 kişinin ölümüne neden olan ölümcül Corona virüsü hakkında yeni bilgiler elde ediliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, virüsün bulaştığı insanların 1 ile 14 gün arasında hiçbir hastalık belirtisi göstermeyebileceğini söyledi.

Xiaowei, virüsü taşıdığından haberdar olmayan bir insanın başka bir insana da aynı virüsü bulaştırabileceğini belirtirken bu nedenle virüsün yayılmasını durdurmanın zor olduğunu savundu. Bakan; salgının yayılma hızının şu anda yüksek olduğunu, bunun bir süre devam edeceğini ve vaka sayısının artacağını kaydetti.

Henüz hastalığı tespit eden bir test yok:

Çinli yetkililer, salgının yayılmasını engellemek için Wuhan'la birlikte birçok kentte karantina uygulaması yapıyor ancak virüs, tespitlere göre şu ana kadar şu 12 ülkeye yayıldı: Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, Singapur, Nepal, Fransa, Avustralya, Malezya, Kanada, ABD.

Şu ana kadar yeni Corona virüsü türünü tespit edecek bir test geliştirilmiş değil. Corona virüsü, SARS'tan sıradan grip virüsüne kadar çok sayıda virüsü bünyesinde barındırıyor. Günümüzdeki Corona virüsü testleri, yeni salgına neden olan virüsü tespit edemiyor. Yeni Corona virüsünün bulaştığı insanlar, sıradan nezleden daha ölümcül zatürreye kadar bir dizi belirti gösterebiliyor.

Bununla birlikte hastalık belirtisi göstermeden insandan insana bulaşan tek viral enfeksiyon bu değil. Su çiçeği, nezle ve grip gibi virüsler de hastalık belirtisi göstermeden önce insandan insana bulaşabiliyor. ABD'deki John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimleri ve Mühendislik Merkezi araştırmacıları, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yayılan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül Corona virüsünün tüm dünyadaki hareketini takip eden çevrimiçi bir panel geliştirdiler.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ABD, Çin ve Avrupa'daki salgın kontrol merkezlerinin verilerini kullanan panel, tüm doğrulanmış ve şüpheli Corona virüsü vakalarının yanı sıra iyileşen ve ölümle sonuçlanan hasta kayıtlarını da bünyesinde barındırıyor.