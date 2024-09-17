Sinema tarihine damgasını vuran filmleri düşündüğümüzde, aklımıza sadece karakterler ya da olay örgüsü gelmiyor. Bazen bir araba sahnenin yıldızı oluyor ve hafızalara da kazınıyor.

Bu arabalar, kimi zaman hızlı aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi olurken, kimi zaman da hikâyenin ruhunu yansıtıyor.

Birçok filmde başrolü çalan bu efsanevi araçlar, filmden bağımsız bir popülerliğe de ulaştı. Biz de sinema dünyasında kendine özel bir yer edinmiş, unutulmaz film arabalarından 10 tanesini derledik.

DeLorean DMC-12 – Geleceğe Dönüş

80'lerin kült filmi "Geleceğe Dönüş" denilince akla gelen ilk şey, Doc Brown'ın icadı olan zaman makinesi DeLorean DMC-12.

Paslanmaz çelik gövdesi ve kanat kapıları ile bilim kurgu dünyasına adım atan bu araba, sadece bir ulaşım aracı olmaktan öte zamanda yolculuğun kapılarını açan da bir anahtardı.

Aston Martin DB5 – James Bond Serisi

James Bond denilince, çarpıcı aksiyon sahnelerinin yanı sıra Aston Martin DB5 de akıllara kazınıyor. İlk olarak 1964 yapımı "Goldfinger" filminde görülen klasik otomobil, James Bond'un zarif ama ölümcül doğasını mükemmel şekilde tamamlıyor.

Mini Cooper – İtalyan İşi

2003 yapımı "İtalyan İşi" filminin nefes kesen kovalamaca sahnelerinin yıldızı Mini Cooper'dı. Filmde yer alan dar sokaklarda gerçekleştirilen kaçış sahneleri, bu küçük ama çevik arabayı film tarihine kazıdı.

Ford Mustang GT 390 – Bullitt

1968 yapımı "Bullitt" filminde Steve McQueen'in kullandığı Ford Mustang GT 390, sinema tarihinin en unutulmaz araba kovalamaca sahnelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Film sayesinde Mustang, hız ve güçle özdeşleşti.

Batmobile – Batman Serisi

Batman denilince akla gelen bir diğer şey de kuşkusuz Batmobile. Gotham’ın sokaklarında fırtına gibi esen bu karanlık ve devasa araç hem teknolojik donanımı hem de görünümüyle her zaman ilgi odağı oldu.

Birçok farklı filmde farklı versiyonları ile yer almış olsa da her zaman Batman’in sadık dostu olmayı başardı.

Dodge Charger – Hızlı ve Öfkeli

"Hızlı ve Öfkeli" serisinde Dom Toretto’nun kullandığı siyah Dodge Charger, serinin en unutulmaz araçlarından biri. Klasik Amerikan arabası Charger, gücünü ve dayanıklılığını sergileyen sahnelerle izleyiciyi büyüledi.

Herbie – Vosvos

Bir araba düşünebiliyor musunuz ki kendi duyguları olsun? İşte Herbie! 1968 yapımı "The Love Bug" filminde yer alan bu sevimli Volkswagen Beetle, sevimliliği ve benzersiz kişiliği ile gönüllerde taht kurmuştu.

Chevrolet Camaro – Transformers Serisi

Transformers serisinin kahramanı Bumblebee, aslında bir Chevrolet Camaro. Sarı ve spor tasarımı ile dikkat çeken bu araba, aynı zamanda bir robot olup savaşan bir kahramana dönüşüyordu.

Porsche 911 – Çılgın İkili

"Bad Boys" serisinde Will Smith’in canlandırdığı karakterin sürdüğü Porsche 911 hem hızı hem de şıklığıyla göz dolduruyor. Film boyunca Miami sokaklarında yapılan kovalamacalar bu arabanın gücünü ortaya koymuştu.

Lotus Esprit – James Bond: Beni Seven Casus

James Bond’un bir diğer klasik arabası Lotus Esprit, su altına inip bir denizaltıya dönüşebilme yeteneğiyle şaşırtıcı bir tasarıma sahipti. Araç, Bond’un hem karada hem de denizde maceralara atılmasını sağladı.

Her biri kendi karakterine, hikâyesine ve rolüne sahipti. Sizin favoriniz hangisi?

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