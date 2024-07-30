Teknoloji dünyasındaki ilgi çekici gelişmeler dikkat çekse de bu gelişmelerin yanında çeşitli başarısızlıklar da yer alıyor. Bu içerikte, mobil telefon tarihinde yaşanmış en büyük hatalardan bahsedeceğiz.

Şüphesiz ki ortaya çıktıkları ilk günden bu yana cep telefonları hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi.

Bugün sorunsuzca ya da minimum sorunla kullandığımız akıllı telefonlarımızın bu seviyeye gelmesindeki süreçte birçok hata da kendini gösterdi tabii.

Bu hatalardan ders alındığını umarak bazılarından bahsetmeye başlayalım.

Amazon Fire Phone, Amazon için 170 milyon dolarlık bir hayal kırıklığı olmuştu.

2011 yılında Amazon, Fire Phone adlı bir telefon çıkarmıştı ve Jeff Bezos'un bizzat ilgilendiği bu telefonun büyük bir başarı olması bekleniyordu.

Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Fire Phone'un çok yüksek bir fiyatı vardı ve bu diğer amiral gemisi telefonlarla aynıydı.

Ayrıca telefonun yazılımı da çok gelişmemişti. Örneğin Google uygulamaları yoktu ve performansı yavaştı. Bu sebeple, piyasaya sürülüşünden yalnızca üç ay sonra Amazon, 170 milyon dolarlık kaybı kabul etmek zorunda kaldı ve telefonun üretimini durdurdu.

Hem oyun konsolu hem telefon olan Nokia N-Gage de çeşitli sorunlara sahipti.

Nokia N-Gage, hem oyun konsolu hem de telefon olarak kullanılabilen bir cihaz olarak 2003 yılında piyasaya sürülmüştü.

Ancak cihaz ne oyun oynarken ne de telefon olarak kullanırken başarılı değildi. Kullanıcılar tasarımının oldukça hantal ve kullanımının zor olduğunu söylüyordu.

Nokia, ilk iki haftada 400.000 adet sattığını iddia etse de gerçek satış rakamları sadece 6.000 civarındaydı.

Ve bu büyük hayal kırıklığı nedeniyle N-Gage, 2005 yılında üretimden kaldırıldı.

Samsung’un projeksiyonlu telefonu Galaxy Beam’de başarılı olamayan modeller arasında yer aldı.

Samsung Galaxy Beam, mini projektöre sahip bir telefon olarak tanıtılmıştı.

İlk bakışta projeksiyonlu bir telefon harika bir fikir gibi görünse de pratikte başarılı olamadı.

Karanlık bir odada Netflix izlemek için kullanışlıydı ama rakiplerine göre çok pahalıydı ve genel kullanımda pek tercih edilmedi.

Red markasının Hydrogen One modeli de büyük umutlarla piyasaya sürülmüş ancak istenilen başarıyı elde edememişti.

Red’in, yüksek kaliteli kamera ekipmanlarıyla ünlü olan bir marka olması sebebiyle Hydrogen One modelinin büyük bir başarı olması bekleniyordu.

Ancak, telefonun 3D holografik ekranı dışında pek bir özelliği yoktu.

Hantal yapısı ve kötü kamera performansı ile 1300 dolarlık fiyatı hak etmediği düşünülüyordu.

Kısa bir süre sonra telefonun fiyatı 300 dolara düştü ve Hydrogen One’ın piyasaya sürülmesi beklenen diğer modelleri asla piyasaya sürülmedi.

Microsoft Kin ise şirket için 1 milyar dolarlık bir kayba sebep olmuştu.

Microsoft, sosyal ağlarla ilgilenen gençler için Kin isimli telefonlarını piyasaya sürdü.

Ancak telefonun bir uygulama mağazası yoktu ve bu sebeple gerçek bir akıllı telefon sayılmazdı.

Hem yavaş hem de pahalıydı. Bu sebeple, Kin modeli sadece 48 gün piyasada kaldı ve Microsoft, bu proje için 1 milyar dolardan fazla para kaybetti.

En ilgi çekici olanını sona sakladık. Patlayan telefon Galaxy Note 7 ile listemizi sonlandıralım.

Samsung’un amiral gemisi telefonlardan olması beklentisiyle piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 daha sonra büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktı.

Büyük umutlarla piyasaya sürülen ve kullanıcıların yüksek beklentilerle satın aldığı Samsung Galaxy Note 7, satılan tüm telefonların alev alması ya da patlaması nedeniyle büyük eleştirilere maruz kaldı.

Öyle ki, telefonun patlaması sebebiyle uçuşlarda bulunması bile yasaklandı.

Sonuç olarak Galaxy Note 7 modeli piyasadan çekildi.

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