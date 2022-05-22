Sinüzit Nedir, Belirtileri Nelerdir, Sinüzite Ne İyi Gelir?

Yılın hemen her zamanı farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen ve kişide büyük bir rahatsızlığa neden olan sinüzit, en yaygın sağlık sorunlarının başında geliyor. İleri durumlarda mutlaka doktora görünmeniz gereken sinüziti kendi yöntemlerinizle de tedavi edebilirsiniz. Gelin sinüzit nedir yakından bakalım ve sinüzite iyi gelen gıdalarla yöntemleri görelim.

İnsan vücudu son derece karmaşık bir yapı, doktorlar boşuna okumuyor. Biz farkında olmasak bile vücudumuzun düzgün çalışması için kurulu sayısız mekanizma var. Bunlardan biri olan sinüsler, pek çok farklı nedene bağlı olarak tıkanınca ya da iltihaplanınca ortaya sinüzit çıkıyor. İleri bir durum yoksa sinüzit büyük bir hastalık değildir ancak maruz kalan kişiyi uzun bir süre rahatsız edebilir.

Eğer uzun süredir acı veren bir sinüzit durumu yaşıyorsanız bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmalısınız. Ancak sinüzit yaygın görülen bir rahatsızlık olduğu için öncesinde ya da rahatsızlık sırasında bazı basit yöntemler uygulayarak bu sorunu daha ortaya çıkmadan ya da yayılmadan engelleyebilirsiniz. Gelin sinüzit nedir yakından bakalım ve sinüzite iyi gelen gıdalarla yöntemleri görelim.

Sinüzit nedir, nedenleri ve belirtileri nelerdir, sinüzite ne iyi gelir?

Temelden başlayalım; sinüzit nedir?

Yüzümüzün farklı noktalarında var olan ve birbirlerine ince kanallar ile bağlı olan sinüslerin pek çok farklı neden bağlı olarak tıkanması ve iltihaplanması sonucu ortaya çıkan rahatsızlık sinüzit olarak adlandırılır. Sinüsler ince bir mukus üreterek burun sağlığını korurlar. Normal şartlar altında bu sinüsler hava ile doludur. Ancak tıkanabilir, iltihaplanabilir ve sıvı ile dolabilirler.

Sinüs ve sinüzit türleri:

Paranazal sinüsler olarak yüzümüzde dört noktada bulunan sinüsler şu adlarla anılırlar;

Gözlerinizin arasında bulunan etmoid sinüsler

Gözlerinizin altında bulunan maksiller sinüsler

Gözlerinizin arkasında bulunan sfenoid sinüsler

Gözlerinizin üzerinde bulunan frontal sinüsler

Adlarını saydığımız bu sinüslerin tıkanması, iltihaplanması ve sıvı dolması ile ortaya çıkan sinüzitin de bazı temel türleri vardır;

10 günden uzun süren, tekrar eden, yüz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı yapan akut bakteriyel sinüzit.

12 hafta boyunca burun tıkanıklığı, akıntısı, yüzde ağrı, koku kaybı yapan kronik sinüzit.

Semptomların 4 ile 12 hafta arasında sürdüğü subakut sinüzit.

Yıl içinde 4 ya da daha fazla kez yaşanan tekrarlayan akut sinüzit.

Sinüzit neden olur?

Normal şartlar altında hava ile dolu olması gereken sinüslerin iltihaplanması, sıvı dolması ve tıkanması sonucu ortaya çıkan sinüzitin pek çok farklı nedeni olabilir. Yaygın olarak görülen sinüzit nedenlerinden bazıları şu şekilde;

Soğuk algınlığı

Küf alerjisi ve benzeri mevsimsel alerjiler

Polip adı verilen büyümeler

Septum adı verilen burun kıkırdağındaki yamukluk

Hastalığa ya da kullanılan ilaca bağlı olarak zayıflayan bağışıklık sistemi

Bebeklerin yatarken emzik kullanması

Bebeklerin yatarken biberon ile beslenmesi

Sigara içilmesi

Sigara dumanına maruz kalma, pasif içicilik

Sinüzit belirtileri nelerdir?

Pek çok farklı nedene bağlı olarak sinüslerinizin tıkanması sonucu ortaya çıkan sinüzit, bazen farklı üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabilir. Sorununuzun sinüzit olduğunu anlamanız için dikkat etmeniz gereken belirtilerden bazıları şu şekilde;

Mukusun boğazdan aşağı akması

Sarı ve yeşil renkli burun akıntısı

Burun tıkanıklığı

Yüzde, özellikle burun, gözler ve alında basınç hissetme

Dişlere ve kulaklara vuran baş ağrısı

Yoğun, kötü ağız kokusu

Öksürük

Yorgunluk

Ateş

Sinüzit bulaşıcı mı?

Sinüzit, pek çok farklı nedene bağlı olarak sinüslerinizin tıkanması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğu için kesin olarak bulaşıcı demek zor. Örneğin; alerji, septum yamukluğu ya da bakteri kaynaklı sinüzit bulaşıcı değildir. Ancak virüs kaynaklı sinüzit hapşırma ya da öksürme sırasında diğer kişilere bulaşabilir. Virüs olsun olmasın, milletin yüzüne yüzüne zaten öksürmeyin ya da hapşırmayın.

Sinüzite ne iyi gelir?

Bol su içmek

Ananas yemek

Yemeklere acı biber eklemek

Sarımsak yemek

Probiyotik almak

Antioksidan açısından zengin gıdalar tüketmek

Zencefil ve zerdeçal çayı içmek

Hindistan cevizi yağı kullanmak

Bol su içmek:

Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi sinüzit sırasında da bol bol su içmek son derece önemli. Vücudumuzun büyük bir bölümünün sudan oluştuğunu düşünürsek susuz kalmış bir bedenin düzgün çalışmasını bekleyemeyiz. Su, aynı zamanda rahatsızlığa neden olan bakterileri uzaklaştıracak mukus oluşumuna da katkı sağlar.

Ananas yemek:

Ananas, antioksidan açısından son derece zengin bir besindir. Direkt olarak hassas mukoza zarlarına ulaşır ve onları hasardan korur. Aynı zamanda ananasta bulunan enzimler, sinüslerde biriken iltihabı çözer ve atılmalarını sağlar.

Yemeklere acı biber eklemek:

Acı bir şeyler yediğiniz zaman hemen burnunuz akmaya başlar çünkü sıcak ve baharatlı gıdalar burun tıkanıklığını yumuşatarak burun akıntısına neden olur. Acı biberde bulunan kapsaisin bileşeni ağrıyı hafifletir ve iltihabı azaltır. Tedavi etmese bile en azından sinüslerinizi temizleyecektir.

Sarımsak yemek:

Sarımsak ve soğan da tıpkı acı biber gibi bağışıklık sistemini güçlendirir, ağrıyı hafifletir ve iltihabı azaltır. Sarımsak aynı zamanda yoğun bir şekilde antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle sinüzit sırasında ya da normal diyetinizde bol bol sarımsak ve soğan tüketmeyi ihmal etmeyin.

Probiyotik almak:

Bağırsaklarımızda sayısız mikroorganizma bulunur. Bunlardan bazıları yararlı, bazıları zararlıdır. Probiyotikler, zararlı ve yararlı bakterileri dengede tutarlar. Sinüzitin en yaygın nedenleri arasında bakteriler olduğu için sinüzit rahatsızlığı sırasında ya da günlük diyetinizde probiyotik almaya dikkat etmelisiniz.

Antioksidan açısından zengin gıdalar tüketmek:

Oksidasyon hasarı olarak adlandırılan bir durum, kronik sinüzit rahatsızlıklarını arttırabilir. Bu nedenle antioksidan açısından zengin gıdalar tüketerek bu hasarı ortadan kaldırmalısınız. Antioksidanlar aynı zamanda mukoza zarlarını da korumaktadır. Narenciye, kivi, ıspanak, çilek, balkabağı gibi meyve ve sebzeler, antioksidan açısından zengin gıdalardır.

Zencefil ve zerdeçal çayı içmek:

Hem zencefil hem de zerdeçal, içerdikleri antioksidanlar, doğal antihistaminikler ve anti-inflamatuarlar sayesinde ağrıyı, şişliği ve tıkanıklığı azaltarak iyileşmeyi hızlandırırlar. Soğuk algınlığına da iyi gelen zencefil ve zerdeçal çayları, pek çok detoks programının olmazsa olmazıdır.

Hindistan cevizi yağı kullanmak:

Doğal yağlar, sinüslerin tıkanması ile ortaya çıkan sinüzit başta olmak üzere pek çok rahatsızlıkta mucizevi bir etki yaratırlar. Hindistan cevizi yağı bakterileri, virüsleri ve mantarları öldürme gücüne sahiptir. Sinüzit sırasında burnunuzdan hafif bir miktar hindistan cevizi yağı çekmek etkili bir yöntemdir.

Sinüslerin pek çok farklı nedene bağlı olarak tıkanması sonucu ortaya çıkan sinüzit nedir, sinüzite ne iyi gelir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür sorun yaşadığınız zaman mutlaka uzman bir hekime muayene olmalısınız.