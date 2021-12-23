Sır Tutmanın Akıl Sağlığını Etkilediği Ortaya Çıktı

ABD'de sır tutmanın akıl sağlıyla ilişkisi araştırıldı. Yapılan araştırma, sır tutmanın insanı psikolojik olarak yorduğunu ve bunun da akıl sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. Bir sırrı üçüncü taraflarla paylaşan insanlarsa mental açıdan rahatlıyor.

ABD'de hizmet vermekte olan Colombia Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insanların tutmak zorunda kaldıkları sırlar ile ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Öyle ki saklamak zorunda olduğumuz sırlar, bir süre sonra yoruyor ve akıl sağlığını da etkiliyor.

Yapılan incelemelere göre insanların yüzde 97'si, hayatında en az 1 kez sır saklamak zorunda kalıyor. Ayrıca bir insan, hayatı boyunca ortalama 13 sırrı saklıyor. İşte bu durum, insanların ruh hallerini ve yaşam kalitelerini etkiliyor. Zira insanlar, öğrendikleri bir sırrı saklayabilmek için çok fazla çaba sarf ediyorlar. İşte bu çaba, insanı psikolojik olarak yoruyor...

Başkalarıyla paylaşılan sırlar, insanları rahatlatıyor

Micheal L Slepian isimli bilim insanının liderliğinde gerçekleştirilen araştırma, bir sırrı başkasıyla paylaşmanın insanı rahatlattığını ortaya koydu. Çünkü insanlar, özellikle de yalnız kaldıklarında sırlara odaklanıyor ve bu da mental olarak etkiliyor. Biriyle paylaşıldığında ise o sırrın üzerinde daha fazla durulmuyor, bu da ruh ve akıl sağlığına iyi geliyor. Peki insanlar, nasıl sırlar saklıyorlar?

ABD'de gerçekleştirilen araştırma, insanların ne tür sırlar sakladıklarını da ortaya koydu. Araştırmaya göre daha çok kişisel tercihleri, aldatma ya da sadakatsizlik gibi durumları ve tutku düzeyindeki istekleri sır olarak saklıyoruz. Bu da işleri daha fazla zorlaştırıyor. Zira konu ne kadar hassassa, sırrı tutabilmek de o kadar güç oluyor...