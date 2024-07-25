Özellikle bu sıcak havalarda gördüğümüz suyu tüketiyoruz. Tazeliğine ya da kalitesine dikkat bile etmiyoruz. Oysa suyun da bekledikçe tehlike saçabileceği gerçeğini birçoğumuz hâlâ bilmiyor.

Su tüketimi, günlük olarak dikkat etmemiz bir konu. Hepimiz de pratik olsun diye dışarıda pet şişeden su içmek durumunda kalıyoruz. Ancak bu pet şişelerin sağlığımızla oynadığından bihaberiz.

Peki bekleyen suyu içmek ne gibi bir tehlikeye yol açabilir?

Pet şişe, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip.

Su tüketimi, özellikle yaz aylarında dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Birçok kişi, pratiklik açısından pet şişelerde satılan suları tercih etse de bu tercihin bazı sağlık riskleri içerdiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Pet şişelerde uzun süre bekleyen suların içerisinde bakteri ve virüslerin çoğalabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür suların kolera, salmonella gibi enfeksiyonlara sebep olabileceğini ve bunun sonucunda bulantı, kusma ve ishal gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyorlar.

Özellikle araç içinde uzun süre bekletilen suların bu riskleri daha da artırıyor.

Yüksek sıcaklıklar, bakterilerin hızla çoğalmasına ve suyun içilemez hâle gelmesine neden olabilir. Araçların içinde unutulan su şişeleri de Güneş ışığını çekerek saatlerce, hatta günlerce bekliyor.

Bununla birlikte, pet şişelerdeki suyun beklemesi sonucunda BPA adı verilen kimyasal madde suya karışabilir. Bu madde, sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek potansiyel bir tehlike arz ediyor.

Güneş ışığına maruz kalan pet şişelerdeki suyun BPA içeriğinin artması, hormonal bozukluklar, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu konuda biz tüketiciler, suyu olabildiğince taze tüketmeli ve Güneş almayan, serin bir ortamda muhafaza etmeliyiz. Özellikle pet şişeleri bir kenara bırakıp artık cam şişeye geçmek de sağlığımız için büyük bir adım olacaktır.

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