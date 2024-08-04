Kavanozlarda, şişelerde, kaplarda bazı sayılar bulunuyor. Bu sayıların her birinin temsil ettiği bir anlam var. Üstelik bilinçli tüketici olmak istiyorsak hangi sayıyı aldığımıza dikkat etmeliyiz. Peki ne anlama geliyorlar?

İçtiğiniz su şişesinin veya açtığınız kavanozun altında bazı şekiller ve sayılar olduğunu fark etmişsinizdir. Genellikle üçgenin içindedir. Bu sayıların ne anlama geldiğini hiç sorgulamış mıydınız?

Kimisi o şişenin ne kaç kere kullanılacağını belirttiğini düşünse de bu doğru bir bilgi değil. Üçgenin geri dönüşüme dair bir şeyler çağrıştırması ise doğru. Tam olarak neyi anlattığına birlikte bakalım.

Şişenin üretildiği plastiğin tipini gösteriyor.

“Resin Identifiaction Code (Reçine Belirleme Kodu)” olarak adlandırılan bu sayılar, plastiğin tipini anlatıyor. Örneğin 1 sayısı, en yaygını çünkü PET (polietilen tereftalat) malzemesine işaret ediyor. Yani pet şişe dediğimiz su şişelerinin neredeyse hepsi 1 numaraya ait.

Üçgenin içindeki 2 rakamı ise HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) plastiğini temsil ediyor. Daha ağır cisimleri taşıyabilme özelliğine sahip. Genellikle deterjan veya şampuan kutularında görebilirsiniz. PET’in aksine içine tekrar bir şeyler doldurulup kullanılabiliyor.

Diğer sayılardan devam edelim.

3 rakamı, V (polivinil klorid) kimyasalını temsil ediyor. 3’ü gördüğünüz yerleri hatırlayabilir misiniz? Mesela fast food kaplarında var. Bunun yanı sıra araba koltuklarında ve evde kullanılan yağ kaplarında bile var.

4 rakamı ise LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) maddesine karşılık geliyor. Marketteki plastik poşetler en sık rastladığımız örneklerinden. Birçoğumuz sık sık kullansak da pek çok geri dönüşüm firması bu plastik tipini almıyor. Bu yüzden araya ufak bir sürdürülebilirlik reklam arası girelim: Markete, pazara giderken kendi file/bez çantalarınızı götürmenizde fayda var.

5 rakamı, PP olarak kısaltılan propropilen plastiğini temsil ediyor. Pipetlerde, yoğurt kaplarında, sos şişelerinde, biberonlarda denk gelebilirsiniz. Kullanım alanlarından da anlaşılacağı üzere güvenli plastikler arasında.

PS (polistren), 6 sayısına karşılık geliyor. Çoğunlukla plastik toplarda, dolgu malzemelerinde ve ısı yalıtımında kullanılıyor. Ne yazık ki geri dönüştürülebilen bir malzeme değil.

Gelelim son sayımıza. 7, diğer tüm plastik malzemeleri kapsıyor. Yani az önce bahsettiklerimizden tamamen farklı bir plastiği de içeriyor olabilir, birkaç plastiğin karışımını da. Genellikle geri dönüşümü yapılmıyor. Hem sağlık hem çevre için en zararlı ve kaçınılması gereken plastik tipi de diyebiliriz.

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