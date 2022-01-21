2022'nin üçüncü haftasını geride bıraktık bile. Gündem yine yoğun olsa da Twitter'daki yaratıcı kişilerin de yardımıyla eğlenceli tarafımızı korumaya devam ediyoruz.
Bir kısmına denk gelmiş olsanız da bazılarını gözden kaçırmış olma ihtimaliniz yüksek. İşte bir hafta boyunca sosyal medya kullanıcılarını güldüren o enfes tweet'ler:
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Bulut sanmış fakat kar birikintisi olduğunu sonradan fark etmiş. :)
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