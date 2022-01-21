Can Sıkıntınızı Bertaraf Edip Sizi Kahkahalara Boğacak Aşırı Eğlenceli 31 Tweet

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Birazdan göreceğiniz birbirinden komik tweet'ler sayesinde ne can sıkıntısı kalacak ne de dert tasa. Hafta içi stresini atmak için birebir olan bu viral tweet'leri okurken kahkaha atmaktan karnınıza ağrılar girebilir.

2022'nin üçüncü haftasını geride bıraktık bile. Gündem yine yoğun olsa da Twitter'daki yaratıcı kişilerin de yardımıyla eğlenceli tarafımızı korumaya devam ediyoruz.

Bir kısmına denk gelmiş olsanız da bazılarını gözden kaçırmış olma ihtimaliniz yüksek. İşte bir hafta boyunca sosyal medya kullanıcılarını güldüren o enfes tweet'ler:

1.

airpods

2.

sırt

3.

google

4.

öğrenci

5.

sihirli annem

6.

sepet

7.

futbolcu

8.

irem

9.

kar

10.

martı

11.

10 yıl

12.

bulut

Bulut sanmış fakat kar birikintisi olduğunu sonradan fark etmiş. :)

13.

maaş

14.

channel istanbul

15.

ankara

16.

tost

17.

müşteri hizmetleri

18.

kurt

19.

borç

20.

covid

21.

kedi

22.

kediler

23.

maske

24.

maske

25.

et döner

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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