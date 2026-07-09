Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Skoda Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı düşünenler için Skoda'nın sunduğu kampanyalar dikkat çekiyor. Güncel fiyat avantajları ve finansman fırsatlarıyla öne çıkan Skoda modellerini sizler için bir araya getirdik.

Skoda Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomobil markaları, yaz döneminde artan talebi karşılamak ve satışlarını desteklemek amacıyla çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Skoda da Temmuz 2026 itibarıyla bazı modellerinde sunduğu fiyat avantajları ve finansman destekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere cazip seçenekler sunuyor.

Bu içerikte Skoda'nın Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat listelerini bir araya getiriyoruz. Eğer Fabia, Octavia, Scala, Kamiq, Karoq veya Kodiaq gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu güncel fırsatları aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Skoda Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Skoda Scala

Skoda Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Skoda Scala

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni Skoda Elroq

Skoda'nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Elroq'un fiyatında aşağı yönlü güncelleme yapıldı. Daha önce 2 milyon 469 bin 900 TL'den satışta olan model, yeni fiyat listesinde 2 milyon 299 bin 900 TL'ye geriledi. Böylece araçta 170 bin TL'lik indirim uygulanmış oldu.

Yeni Skoda Enyaq Coupé

Skoda'nın elektrikli SUV ailesinin sportif üyesi Enyaq Coupé için yeni fiyat listesinde güncel bir rakam paylaşılmadı. Model daha önce 3 milyon 599 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyordu.

Yeni Skoda Enyaq

Elektrikli SUV segmentinde yer alan Yeni Enyaq için de güncel fiyat bilgisi açıklanmadı. Modelin bir önceki liste fiyatı 3 milyon 499 bin 900 TL seviyesindeydi.

Skoda Fabia

Markanın B segmentindeki temsilcisi Fabia'nın fiyatı da geriledi. Daha önce 1 milyon 829 bin 900 TL olarak açıklanan model, son güncellemeyle 1 milyon 722 bin 500 TL'ye düştü. Böylece Fabia'da 107 bin 400 TL'lik indirim gerçekleşti.

Skoda Scala

Skoda Scala'nın fiyatında da sınırlı bir düşüş yaşandı. Modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 854 bin 900 TL'den 1 milyon 791 bin 400 TL'ye inerken, toplam indirim tutarı 63 bin 500 TL oldu.

Skoda Octavia

Markanın en popüler modellerinden Octavia'nın fiyatı da aşağı çekildi. Daha önce 2 milyon 639 bin 900 TL olan model, yeni listede 2 milyon 522 bin 200 TL'den satışa sunuluyor. Bu değişimle birlikte araçta 117 bin 700 TL'lik indirim yapıldı.

Skoda Superb

Amiral gemisi sedan modeli Superb'in fiyatı da güncellendi. Modelin başlangıç fiyatı 3 milyon 774 bin 900 TL'den 3 milyon 682 bin 500 TL'ye gerileyerek 92 bin 400 TL'lik indirim aldı.

Skoda Kamiq

Kompakt SUV sınıfındaki Kamiq, listenin en dikkat çekici indirimlerinden birini alan modeller arasında yer aldı. Daha önce 2 milyon 24 bin 900 TL olan fiyat, 1 milyon 797 bin 600 TL'ye düştü. Böylece araçta 227 bin 300 TL'lik fiyat avantajı oluştu.

Skoda Karoq

Skoda Karoq'un fiyatında ise daha sınırlı bir değişiklik görüldü. Modelin fiyatı 3 milyon 149 bin 900 TL'den 3 milyon 129 bin 500 TL'ye gerilerken, toplam indirim 20 bin 400 TL olarak gerçekleşti.

Skoda Kodiaq

Listenin zamlanan modeli ise Kodiaq oldu. Daha önce 3 milyon 699 bin 900 TL'den satışta olan büyük SUV, yeni fiyat listesinde 3 milyon 993 bin TL'ye yükseldi. Böylece modelin fiyatında 293 bin 100 TL'lik artış yaşandı.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Araba Skoda

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Yıllara Meydan Okuyan, En Sorunsuz Ford Motorları

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

Neden Güncel Otomobillerin Çoğunda Artık Tavan Tutamağı Yok?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com