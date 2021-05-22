Günümüzde şirin, küçük ve eğlenceli tasarımlı otomobilleriyle kullanıcılarına hitap eden Smart, yakında bunu değiştirecek ilk SUV modelinin taslak çizimlerini paylaştı. Çizimler, Daimler AG'nin baş tasarımcısı tarafından yapıldı.

Günümüzde küçük ve kompakt modelleriyle bilinen otomobil üreticisi Smart, yakında SUV segmentine giriş yapmayı planlıyor. Şirketin bu segmentte sunacağı ilk otomobilse, bugün yayınlanan ve otomobilin taslak halini gösteren çizimlere göre şirketin bu segmente sağlam bir giriş yapmasını sağlayacak.

Smart, eylül ayında düzenlenecek Munich Auto Show’da göstereceği SUV modelinin çizimlerini bugün yayınladı. Daimler AG’nin baş tasarımcısı Gorden Wagener’in elinden çıkan çizimlerde SUV modelinin yeni bir tasarım dili izlediği görüldü. Smart’ın daha premium görünümlü bir modele sahip olmasını sağlayacak bu model, çizimlerden gördüğümüz kadarıyla Volkswagen ID.4’e benzer ön far tasarımı taşıyacak.

SUV'un taslak çizimleri:

Yukarıda gördüğümüz tasarımın arkasındaki isim olan Gorden Wagener, yaptığı açıklamada markayı yeniden oluşturduklarını, yeni tasarımın eğlenceli ve şirin olmak yerine daha havalı, seksi ve yetişkin olduğunu ifade etti. Tasarımda göze çarpan diğer detaylar agresif jantlar, havada asılı tavan ve genel olarak keskin hatlar oldu.

Smart’ın ilk SUV’u olacak bu model, her ne kadar şirketin diğer modellerinden daha büyük olacak olsa da Mini Countryman’e benzer ebatlarda gelecek. Modelde Geely’nin tek, çift ve üçlü motor seçenekleri ve yaklaşık 700 kilometre menzil sunan ‘Sustainable Experience Architecture’ platformu yer alacak. Fakat beklentiler, SUV’un 320 kilometrelik menzil sunacağı yönünde.

Smart, konsept otomobilini eylül ayında gösterdikten sonra üretim modellerini 2023 yılında piyasaya sürecek. Otomobil, sahip olduğu platformun sunduğu 800V teknolojisi sayesinde Mercedes’in EQ modellerinden bile daha hızlı şarj olacak. Aracın içindeki bilgi-eğlence sistemi de Mercedes’in MBUX teknolojisine benzeyecek.