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Snap, Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Specs'i Tanıttı: Bugüne Kadarki En Gelişmiş Akıllı Gözlüklerden Biri!

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Snap, çok gelişmiş özellikler sunan artırılmış gerçeklik destekli günlük kullanıma uygun akıllı gözlükleri Specs'i tanıttı. Ekran, yapay zekâ desteği, kamera ve çok daha fazlası var!

Snap, Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Specs'i Tanıttı: Bugüne Kadarki En Gelişmiş Akıllı Gözlüklerden Biri!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle Snapchat platformuyla en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Snap, giyilebilir teknoloji alanında da faaliyet gösteren bir firmaydı. Ancak şirketin son kullanıcıya yönelik bu tarz bir ürününü şimdiye kadar görmemiştik. Dün gerçekleştirilen bir etkinlikte ise bu durum değişti ve firmanın artırılmış gerçeklik gözlükleri “Specs” resmen tanıtıldı.

Snap tarafından tanıtılan Specs AR gözlükler; günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler olarak karşımıza çıkıyor. Firma, cihazı “giyilebilir bilgisayar” olarak tanımlıyor. Adeta Apple Vision Pro tarzı bir gözlüğün günlük gözlüklere sığacak kadar küçülmüş bir versiyonu diyebiliriz.

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Snap, Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Specs'i Tanıttı: Bugüne Kadarki En Gelişmiş Akıllı Gözlüklerden Biri!
specs2
specc2
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Snap Specs neler sunuyor?

specs2

Gözlükler, hafifliği ve dayanıklılığı sayesinde “plastik titanyum” olarak nitelendirilen İsviçre yapımı TR90 polimerden üretildi. Saatlerce takılabilecek kadar hafif olduğu aktarılan cihaz, 2 boyutta sunulacak. Bunlar 47 mm çerçeve ve 132 gram ağırlık, 52 mm çerçeve ve 136 gram ağırlık olarak karşımıza çıkıyor.

Snap’in Specs AR gözlükleri, yapay zekâ desteğiyle geliyor. Cihazdaki kameralar ve sensörler, yapay zekâya bağlamsal anlamda veri sağlayabiliyor. İki adet tam renkli yüksek çözünürlüklü kamera, iki adet kızılötesi görüş kamerası ve 6 eksenli IMU var. Ayrıca cihazda iki adet Snapdragon çip bulunuyor. Bir işlemci lenslere, diğeri ise bilgisayar görüşüne güç veriyor.

specc2

Cihazın özellikleri arasında 51 derecelik görüş alanı, farklı aydınlatma koşulları için otomatik renk tonlaması özelliğine sahip ekran, uzamsal ses için stereo hoparlörler, el hareketleriyle kontrol, ses tanıma sistemi var. Ayrıca tek başına 4 saate kadar pil ömrü, kutuyla ise 20 saate kadar kullanım sunabiliyor. Specs;** film, video, dizi gibi içerikleri izlemek, ekrana yansıtmak, AR desteğiyle beyaz bir tahtaya yazı yazmak gibi amaçlar** için kullanılabilir. Ayrıca bilgisayar, telefon veya bir oyun sistemine de ekran olarak kullanılmak üzere bağlanabiliyor.

sp

Bu kadar gelişmiş özelliklere sahip bir akıllı gözlük, tahmin edebileceğiniz gibi pek de ucuz değil. Öyle ki firmanın açıklamalarına göre Specs, 2.195 dolarlık fiyatla çıkış yapacak. İlk başta sonbahar aylarında ABD, İngiltere ve Fransa’da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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