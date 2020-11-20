Snap, Müzik Uygulaması Voisey'yi Satın Aldı

Son dönemlerde müzik uygulamalarına ve sektördeki girişimlere önem vermeye başlayan Snap Inc., müzik uygulaması Voisey'yi satın aldı. Şirketin bu satın alım için ne kadar ödediği ya da Voisey ile ilgili planlarının ne olduğu şimdilik bilinmiyor.

Bir dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması Snapchat'in ana şirketi Snap Inc., müzik sektörüne giriş yapmak için Voisey'yi satın aldı. Şu anda yalnızca iOS'ta mevcut olan Voisey, kullanıcıların yapımcılar tarafından sağlanan profesyonel ses efektlerini ve arka plan parçalarını kullanarak kısa videolar kaydetmesine olanak tanıyan bir uygulama olarak biliniyor.

Anlaşma Business Insider tarafından duyurulurken, satın alıma dair detaylar ise henüz paylaşılmadı. Business Insider'ın raporuna göre Vosiey'nin Londra'daki şirket adresi Snap'in adresiyle değiştirildi ve Snap'in ekibinden Atul Manilal Porval ve Amanda Loise Reid, şirkette yönetici rollerine atandı.

Snap, Voisey'yi başarabilecekleri için satın aldı:

Eylül ayı itibarıyla Voisey'de 11 milyondan fazla şarkı kaydedildi ve uygulama içindeki çalma sayısı 200 milyonu aştı. Bununla birlikte uygulama ABD'de Müzik uygulamaları arasında iOS için 143. sırada yer alıyor. Bu noktada Midia Research’ten Mark Mulligan, Snap'in Voisey'yi başardıkları için değil, başarabilecekleri için satın aldığını söylüyor.

Son dönemlerde müzik sektörüyle yakından ilgilenmeye başlayan Snap, daha geçen hafta İsrail merkezli sesli asistan girişimi Voca.ai için 70 milyon dolarlık ödeme yapmıştı.

Snap, müzik uygulamaları arasında rakipsiz olmayı hedefliyor:

Bildiğiniz gibi TikTok, kullanıcıların diledikleri konuda yüksek kaliteli videolar çekmesine olanak sağlıyor ve bu alanda sektör lideri. Öte yandan Instagram ise fotoğrafçılık alanında rakipsiz konumda bulunuyor. Görünüşe göre Snap de yaptığı bu yatırımlarla müzik konusunda bir numara olmayı hedefliyor.

Snap'in Voisey uygulamasını satın almak için tam olarak ne kadar ödediği ya da bu uygulamayla ilgili planlarının neler olduğu henüz bilinmiyor. Bu noktada şirket, Voisey'yi amiral gemisi uygulaması Snapchat'e entegre edebileceği gibi Voisey'yi ayrı bir uygulama olarak tutmaya devam edebilir.