Popülerliğini artırmaya devam eden Snapchat, ücretli abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin abonelik hizmetinden ilk bilgiler de bir araştırmacı tarafından paylaşıldı.

Günümüzde yavaş yavaş popülerliğini tekrar kazanan Snapchat, bugün sosyal medya platformlarının ücretli abonelik zincirine katılan son isim oldu. Platformun geliştirici şirketi Snap, paylaştığı son duyurusunda ‘Snapchat Plus’ isimli abonelik hizmetinin şirket içi testlerine başladığını açıkladı.

Snapchat’in abonelik hizmeti Snapchat Plus ile birlikte kullanıcıların sahip olacakları özellikler resmen paylaşılmadı. Fakat hizmetin ekran görüntülerini paylaşan araştırmacı Alessandro Paluzzi, özellikle birlikte kullanıcılara neler sunulacağını ortaya çıkarmış oldu. Bununla birlikte abonelik hizmetinin fiyatını da gösterdi.

Snapchat Plus neler sunacak?

Paluzzi tarafından yapılan paylaşımlara göre Snapchat Plus üyesi olan kullanıcılar, profillerinde abonelik hizmetinden faydalandıklarını gösteren yıldız şeklinde bir rozete kavuşacaklar. Bu rozetin yanı sıra kullanıcılar, hizmetle birlikte şu özelliklere de kavuşabilecek:

Bir arkadaşı ‘bir numaralı en iyi arkadaş’ olarak sabitleme

Özel Snapchat ikonlarına erişim

Arkadaşlarınızın son 24 saatte bulunduğu konumları görebilme (Tabii arkadaşlarınız konum bilgisi paylaşmayı kabul etmişse)

(Tabii arkadaşlarınız konum bilgisi paylaşmayı kabul etmişse) Hikâyenizi kaç arkadaşınızın yeniden izlediğini görebilme

Snapchat Plus ücreti ne kadar olacak?

Hizmetin test sürümünde yer alan bilgilere göre yukarıdaki özelliklere kavuşmak isteyen kullanıcılar, Snapchat Plus için ayda 4,59 euro ödemek zorunda olacaklar. Öte yandan abonelik, 45,99 euroluk yıllık ödemeyle de alınabilecek. Öte yandan bu bilgiler, yalnızca test sürümünde gösterilmek için hazırlanmış da olabilir. Yani kesin fiyatı duymak için Snap’in açıklamasını beklemek gerekecek.