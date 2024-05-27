Soda şişelerinin altındaki tırtıkların sadece estetik bir tercih olmadığını biliyor muydunuz?

Ağır bir yemeğin ardından bitirilen bir soda, kabul edelim ki bazen elimizde oyuncak olabiliyor.

Bu sıralarda incelediğimiz şişenin altındaki tırtıklar, aslında öylesine konulmuş bir şey değil. Hatta sizi çok şaşırtacak bir işleve sahip!

Soda şişelerinin altındaki tırtıklama, 1940 yılında Owens şirketi tarafından icat edilen bir işlemdir.

Bu işlem, camın üretimi sırasında çatlamasını önlemeye yardımcı olur. Eğer şişenizin altında bu izler varsa muhtemelen 1940'tan sonra üretilmiştir.

Ancak 1940'tan sonra üretilmiş olup da damgalama işlemine sahip olmayan şişeler de bulunabilir çünkü bu teknik, hemen benimsenmedi.

Peki ama tırtıklar neden bu kadar önemli?

Tırtıklama işlemi, camın yüzey mukavemetini artırıyor. Şişelerin normal kullanımı sırasında yatak yüzeyinde oluşan hasar, genellikle tırtıkların uçlarıyla sınırlı oluyor.

Yani kısaca kırılmayı önlüyor desek yanılmış sayılmayız.

Evet, tuzlukların altındaki tırtıklar da aynı işleve sahip!

Soğuk bir cam, oda sıcaklığındaki ortamda durdukça yoğuşma toplamaya başlar. Bu yoğuşma, camın kenarından aşağı kayarak tabanında toplanır ve cam ile masanın yüzeyi arasında su tabakası oluşturur.

Eğer camı düz ve pürüzsüz bir yüzeye koyarsanız, su tabakası camın kaymasına neden olabilir.

Tırtıklı yapı ise bu yoğuşmanın birikmesini engeller ve camın daha stabil bir şekilde durmasını sağlar.

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