Yaz sıcaklarında en fazla tükettiğimiz şey soğuk içecekler. Soğuk su, soğuk kahve, soğuk meyve suyu… Hepsinin de tek bir ortak noktası var: Bulundukları kabın dışını ıslatmaları.

Soğuk bir içecek dolu bardağı elimize aldığımızda dakikalar içerisinde elimizin de masanın da damla damla su olduğunu görürüz.

Aynı durum sıcak içeceklerde hiç yaşanmıyor. Öyleyse soğuk içeceklerin kerameti ne?

Bunun tek sebebi yoğuşmadır.

Yazın soğuk içeceklerin bulunduğu kabın dışında su birikintisi oluşmasının nedeni, havadaki su buharının soğuk yüzeyle temas ettiğinde yoğunlaşmasıdır. Bu olaya da "yoğunlaşma" denir. Soğuk bardağa koyulan içecek, çevreden ısı aldığı için buharlaşır.

İçecek kabının yüzeyi soğuk olduğunda, çevredeki havayı da soğutur. Havadaki su buharı, bu soğuk yüzeyle temas ettiğinde enerji kaybeder ve sıvı hâle geçer.

Bu süreç, havanın sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak hızlanabilir.

Yani aslında bu olayın yaşanmasında havadaki su buharının da büyük etkisi var. Yazın havadaki nem oranı genellikle yüksek olduğu için, soğuk bir içecek kabının yüzeyinde bu su damlacıklarının oluşumunu hemen fark ederiz.

Ancak kış aylarında soğuk bir içeceğin bardağı buharlaştırması bu pek mümkün değil. Denemesi bedava!

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