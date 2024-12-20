Yoğun Bir Soğuğa Maruz Kalmak Daha Derin Bir Uykunun Anahtarı Olabilir: Peki Neden?

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Sıcakta uyumak mı daha cazip geliyor yoksa soğukta mı? “Ne fark eder?” demeyin, bilime göre çok şey fark ediyor…

Son yapılan araştırmalar, soğuğun uyku kalitesinde daha etkili olduğunu gösteriyor.

Peki ama neden?

Poitiers Üniversitesinden araştırmacılar, derin dondurucu uygulamalarının uyku kalitesini ve ruh hâlini iyileştirdiğini ortaya koydu.

soğukta uyku

Bu uygulamaya göre her gün 5 dakika soğuk odada kalmak, uyku kalitesini iyileştiriyor. -90 derecelik odaların bu özelliği, kronik iltihaplanma ya da erken bunama gibi sorunları da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Analizlere göre özellikle düşük dalgalı uyku, yani uykunun en onarıcı evresi, uygulamayı takiben artmış durumda. Katılımcılar, 5 dakikalık kriyostimülasyon seans sonrası günün geri kalan kısmını normal hayatlarını sürdürerek geçirdiler. Beş gün süresince yapılan bu uygulamaların ardından katılımcıların uyku kalitesinde ise belirgin bir artış gözlemlendi.

Düşük dalgalı uykudaki artış, katılımcıların hafıza fonksiyonları için önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

uyku

Bu evredeki iyileşme, uyku kalitesinin yanı sıra ruh hâlinin düzelmesi ve kaygı seviyelerinin düşmesiyle de ilişkilendiriliyor. Özellikle kadın katılımcılarda bu faydalar daha belirgin oldu. Dolayısıyla soğuk tedavi dozunun, cinsiyetlere göre özelleştirilmesi gerektiği de belirtiliyor.

Bu bulgular, elbette uzun süreli bir sonuç için yeterli değil. Ancak kriyostimülasyonun uyku kalitesini iyileştirici etkisinin, soğukla yapılan tedavi süresinin uzunluğuna, sıklığına ve diğer değişkenlere nasıl bağlı olduğunu anlamak da bir o kadar önemli sonuçlara imza atabilir.

Kaynaklar: Max, Science Alert

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