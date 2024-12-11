Bugün, kışın soğuk havasında ısınmak için birçoğumuz elektrikli battaniye kullanıyoruz. Epey eski olan bu buluş, bir o kadar da tehlikeli.

Birçok kazanın sebebi olan elektrikli battaniye ilk kimin, neden aklına gelmişti?

Üstelik ilk elektrikli battaniyeler, şu anki formundan çok daha farklıydı!

Elektrikli battaniyenin tarihi, 20. Yüzyılın başlarına kadar uzanıyor.

İlk elektrikli battaniyeler, günümüzde kullandığımız modellere pek de benzemiyordu. Oldukça büyük ve hantal kabul edilen bu cihazlar, kullanım açısından da aslında oldukça tehlikeliydi. Bizim şu an kullandığımız daha minimal ve modern elektrikli battaniyenin temellerini atan isimlerden biri, SI Russell’dı.

Russell, 1900'lerin başında elektrikli battaniyenin patentini aldı. Zamanla, bugünkü elektrikli battaniyelere evrilen bir sürecin başlangıcına da adım atmış oldu.

Battaniye, ilk olarak yalnızca sanatoryumlarda kullanılmaya başlandı.

Özellikle 1921’de tüberküloz hastalarının tedavisinde elektrikli battaniyeler sıkça tercih ediliyordu. Tüberküloz hastalarına, temiz ve açık havada uyumaları öneriliyordu. Elektrikli battaniyeler de hastaların soğuktan korunmasına yardımcı olmak için bulunmaz bir nimetti.

1936'da bu battaniyelere önemli bir yenilik eklendi. Bu ise ilk otomatik elektrikli battaniyelerin icadıydı. Bu model, diğerlerinden farklı olarak ortam sıcaklığına göre otomatik olarak açılıp kapanabilen bir termostatla donatılmıştı. Bunun yanında battaniyede sıcak noktalar oluştuğunda devreye giren güvenlik cihazları da vardı.

Termostat, battaniyenin daha güvenli bir hâl almasını sağladı.

Bu tasarım ise 1984’e kadar kullanıldı. Yıllar geçtikçe battaniye modellerinde termostatların sayısı arttı. Böylece insanlar, sıcaklık kontrolünü de hassas bir şekilde yapabilmeyi başardılar.

1946’da ise ilk otomatik elektrikli battaniye, Amerika’da satışa sunuldu. Ancak o dönemde "elektrikli battaniye" pek yaygın olmadığından aradan birkaç yıl geçmesi gerekiyordu. 1950’lerde artık bugünkü kullandığımız hâliyle battaniyeler dünyanın her yerine yayılmıştı.

Yine de dikkatli kullanılması önerilen elektrikli battaniyeler, döneminin oldukça ilerisinde bir teknoloji ile hayatımıza girmiş bulunuyor.

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