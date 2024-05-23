Bir dönem bilgisayarı olan herkesin oynadığı Solitaire adlı kart oyunu, yalnızca insanları eğlendirmek amacıyla orada değildi. Microsoft’un başka bir planı daha vardı.

2000’den sonra doğmadıysanız hepiniz hayatınızda en az bir kere Solitaire oynamışsınızdır. Ancak muhtemelen oyun amacı dışında başka bir göreve hizmet etme ihtimali aklınıza gelmemiştir.

Hazırsanız Microsoft’un bu oyunu Windows’un içine koymasının asıl sebebini öğrenelim!

Solitaire, 1700’lerden beri olan bir kart oyunu.

En eski Windows oyunu olan Solitaire, 1990 yılında piyasaya sürüldü ve 3.0 sürümüne kadar uzandı. Birçoğumuz bunun sadece etkileşimli bir dijital kart destesiyle oynamak olduğunu sanıyorduk.

Aslında o dönemlerde herkesin alışık olmadığı bilgisayarların kullanıcılar tarafından daha kolay bir şekilde kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştı. Farenin sürükleyip bırakma özelliğine herkes Solitaire sayesinde aşina olmuştu.

Mayın Tarlası oyununda da benzer bir durum vardı.

Mantık tabanlı bir oyun olan Mayın Tarlası, 1960’ların sonunda ortaya çıktı ve 1992’de Windows ile tanıtıldı. Kullanıcılar fareyi kullanırken hız ve hassasiyet geliştirsinler diye sol ve sağ tıklama, bu oyun sayesinde alışkanlık hâline gelmişti.

Kısacası bu oyunlar, eğlencenin yanı sıra geleneksel bilgisayar kullanımı alışkanlıklarından sıyrılıp modern özelliklerin nasıl kullanılacağını öğretmek amacıyla tasarlanmıştı.

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