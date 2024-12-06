Son dönemde farklı kategorilerden en çok ilgi gören elektronik ürünleri bir araya getirdik.

"Son dönemlerde en çok ne sattı, hangi ürünler dillerden düşmedi?" diye merak ediyorsanız gelin birlikte son dönemlerde en çok ilgi gören farklı kategorilerden ürünlere bakalım.

"Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Son dönemin en çok tercih edilen elektronik ürünleri:

Geçtiğimiz birkaç ayda taşınabilir depolama bileşenlerinden WD Elements'in 2 TB'lık harici diskini tercih etmişiz. Yüksek kapasitesi, 2024 ve öncesinde sakladığımız bütün anıları, 2025'e taşıyabilecek durumda.

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100 cihaza kadar bağlantı kapasitesi unan siyal güçlendirici, TP-Link'in en çok tercih edilen sinyal güçlendiricileri arasında yerini alıyor. Görünüşe göre son dönemlerde epey bir cihaz, bu güçlendiriciye bağanıp internette gezinmiş. 1200 Mbps hıza sahip olması sayesinde de bağlantıda kopmalar yaşanmamış.

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Bu dönemin en çok tercih edilen ürünlerden biri olan Logitech Signature M650, sessiz tıklama özelliğiyle dikkat çekiyor. 4000 DPI hassasiyet sunan bu kablosuz mouse, Bluetooth bağlantısıyla kolay kurulum sağlıyor. Özelleştirilebilir tuşlarıyla işleri hızlandırmak isteyenlere birebir bir seçenek olmuş.

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TP-Link Tapo L530E, 16 milyon renk seçeneği ve parlaklık ayarıyla evinize tarz katıyor. Wi-Fi bağlantısıyla hub gerektirmeden çalışıyor ve Tapo uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Pratik ve renkli bir aydınlatma isteyenler için ideal. 16 milyon renk seçeneği, parlaklık ayarı ve gün doğumu-gün batımı modlarıyla atmosferi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

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2024’te popüler kablosuz kulaklıklardan biri olan Sennheiser Sport True Wireless, spor yaparken müzik keyfini artırıyor. 7 mm dinamik sürücülerle zengin ses sunuyor ve açık/kapalı kulak silikonlarıyla çevresel farkındalık veya yoğun ses deneyimi seçenekleri sunuyor. Suya ve tere dayanıklı, 9 saate kadar kullanım sağlıyor ve taşıma kutusuyla 27 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Eğer spor yaparken müzik dinlemeyi seviyorsanız, bu kulaklık iyi bir tercih olabilir.

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Arabada seyahat ederken bir yandan telefon görüşmeleri yapmak, biraz riskli olabilir. Bu yüzden arabanın torpidosuna takılan telefon tutucular, hem telefon görüşmeleri yapmak hem de müzik kontrolü sağlamak için ideal bir seçenek.

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Son dönemlerde dikkat çeken kablosuz kulaklıklardan biri olan Apple AirPods 4, açık kulak tasarımı ve yenilenen H2 çipiyle daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. Gürültü engelleme (ANC) özelliği ve dinamik baş hareketi takibi ile hem müzik dinlerken hem de çağrı sırasında kullanım konforu sağlıyor. USB-C destekli şarj kutusu, 30 saate kadar pil ömrü sunarken daha kompakt bir yapıya sahip. Apple ekosistemine uyumlu bir cihaz arıyorsanız, AirPods 4 iyi bir seçenek olabilir.

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Eski televizyonları akıllı hale getiren Xiaomi Mi TV Stick 1080p, son zamanların dikkat çeken cihazlardan biri. Android TV desteğiyle Netflix ve YouTube gibi uygulamalara erişim sağlarken, Dolby Audio ve DTS teknolojileriyle ses deneyimini iyileştiriyor. Kompakt tasarımı ve kolay kullanımıyla bütçe dostu bir medya oynatıcı arayanlara hitap ediyor.

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Spigen'in 35W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti, kompakt tasarımı ve GaN teknolojisiyle cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj ediyor. Aynı anda iki cihaz desteği sunan bu adaptör, farklı cihazlarla uyumlu çalışarak yoğun tempoya ayak uydurmak isteyenlerin tercihi olmuş.

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Samsung Galaxy A35 5G, 2024’te şık tasarımı ve dengeli özellikleriyle öne çıkan modellerden. 6.6 inç FHD+ ekranı ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. 50 MP ana kamerası ile net çekimler yapabilir, 5000 mAh bataryasıyla günü rahatça tamamlayabilirsiniz. Hem günlük kullanım hem de eğlence için ideal bir seçenek.

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