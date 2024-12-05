Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

Amazon'da günün fırsatları kapsamında birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Playstation 5 oyun konsolundan akıllı kameraya birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 5.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Günün Fırsat Ürünleri;

Güçlü donanımı ile 4K çözünürlükte oyun oynama imkânı sunarken, 120 fps'ye kadar akıcı bir oyun deneyimi de sağlıyor. Fiziksel disk desteği olmayan bir model olarak karşımıza çıkan Sony PlayStation 5 Slim Dijital Sürüm, 21.999 TL yerine 19.999 TL'ye satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

120 PSI'ye kadar lastik şişirme kapasitesine sahip olan Michelin MC12266 Hava Pompası, üzerinde bulunan dijital göstergesi sayesinde doğru basınç değerini görmenize imkan sağlar. Ayrıca kolayca taşınabilir bir yapıya sahip olup, aracınızın bagajında fazla yer kaplamaz. Fiyatı ise 1.975 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

0.50 litre kapasiteye sahip olan Stanley The Wild Imagination Termos Bardak; sıcak içeceklerinizi 6 saat boyunca sıcak tutarken, soğuk içeceklerinizi ise 12 saate kadar soğuk tutabilir. Dayanıklı yapısı, pratik kullanımı ve mükemmel ısı koruması ile günlük yaşamda veya dış mekan aktivitelerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürün; şu an 1.499 TL fiyatla satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Busstier 25 Parça Tornavida Tamir Seti, evde ya da işyerinde küçük tamir ve bakım işleri yapmayı sevenler için iyi bir seçenek olabilir. 139 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yer alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile her yeri net bir şekilde görüntüleyebilmenize yardımcı olacak Xiaomi Akıllı Kamera C200; hem güvenlik hem de kolay kullanım arayanlar için oldukça iyi bir şeçenek olabilir. Günün öne çıkan indirimli ürünlerinden biri olan bu kamera, 1.029 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Yüksek parlaklık, şarj edilebilir olması, taşınabilirlik ve şişe açacağı olarak kullanılabilme gibi ek işlevleri ile oldukça kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkan Rugtol Mini El Feneri; 114 TL fiyatıyla günün öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Özellikle Iron Man hayranları ve Marvel evreninin tutkunları için tasarlanmış koleksiyonluk bir yapım seti olan bu ürün, 680 parçadan oluşuyor. Ayrıca yapım süreci tamamlandığında, gerçek boyutlarına yakın bir Nano Eldiven ortaya çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Sizin için diğer önerilerimiz;