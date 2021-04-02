Sony, Nisan’da Yeni bir Xperia Telefonu Duyuracak

Sony, sosyal medya hesaplarında yaptığı sessiz sedasız bir güncelleme sonrasında, Nisan ortasında yeni Xperia telefonunu tanıtacağını belli etti.

Sony’nin Xperia YouTube sayfasındaki bannerı güncellemesiyle beraber birçok dedikodunun doğmasına neden oldu. Banner’da yazdığı kadarıyla 14 Nisan 2021’de Japonya saatiyle 16:30, ABD Doğu bölgesi saatiyle 03:30’da “Yeni ürün duyurusu” yapacağını belirtti. Uzun süredir Xperia 1 III’ün duyurulması bekleniyordu.

OnLeaks (Steve Hemmerstofer)’a göre Sony, Xperia 1 III’de standart Xperia minimalist tasarımını koruyacak. Telefonun Samsung Galaxy S21 ya da S21 Ultra’ya rakip olması bekleniyor. OnLeaks’e göre yine telefonun çok ince bir çerçeveye ve 4K 6,5 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cybershot marka kamera kullanılması beklenen telefonun 5G bağlantısına sahip olması da beklenenler arasında, ancak bu “ürün tanıtımında” Xperia 1 III’mü duyurulacak belli değil.

Oldukça fazla spekülasyon ortaya çıktı

Sony eğer kendi hakkında spekülasyon doğurmak istiyorsa bunu gerçekten başarmış gibi duruyor. Birçok platformda herkes ortaya çıkacak ürün konusunda tahminde bulunuyor. Teknoloji dünyasının “kulağı kesik analistlerine göre” gelecek telefon Xperia 1 III. Ancak bambaşka bir Xperia versiyonunun da ortaya çıkmasını bekleyen oldukça ciddi bir “topluluk” var.

2021’in Snapdragon 888 yılı olduğunu düşünecek olursanız, Sony’nin mutlaka bir atak yapması bekleniyor. OnePlus, Vivo ve Xiaomi bu yıl gerçekten büyük atılımlar gerçekleştirdiler. Sony bu noktada bir atılım yapamazsa piyasada ciddi şekilde geriye düşecek. ZACKBUKS’a göre 6.5 inç 120 HZ yenileme hızı, Snapdragon 888 yongalı, 12 GB RAM ve 256 GB hafızalı Xperia 1 III’ün piyasaya sürülmesi en büyük ihtimal.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony 14 Nisan’da hangi akıllı telefonunu duyuracak? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.